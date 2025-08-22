タレントの土屋アンナ（４１）が２１日深夜放送のテレビ朝日系v（木曜・深夜０時５５分）にゲスト出演。過去に付き合った男性の傾向をぶっちゃけた。

この日は「サバサバ女子を徹底研究」をテーマに番組は進行。その中で街頭インタビューの模様を見たＭＣの山里亮太が「サバサバの人は変な男に引っかからないと街の人が言っていたじゃないですか。どうですか？アンナさんは引っかかっていない？」と土屋に質問した。

土屋は「もちろん引っかかりまくった」と即答。すると山里やともにＭＣを務める鈴木愛理、ゲスト出演したモデルの「ゆうちゃみ」こと古川優奈は口をそろえて「えええー！」とのけぞった。

山里に「違うじゃない、話が」とたたみこまれると、土屋は「でも自分から好きになることはない」ときっぱり。これまで告白されて「友だちから『好き』と言われて、押しが強くて『まぁいっか』というので…全部変な男」と明かした。

これに山里は「どんな変な男？」と苦笑いしながら質問。土屋は「例えばー、絶対に金を払わない。全部ヒモ。そうじゃない人ももちろんいるんですけど…本当にごはん食べに行っても財布すら出さない。で、私が『割り勘でいい？』と言うと『今日５０００円しか持っていない』とか。じゃあなんで来たんだよ！っていう…」と答えた。これにはスタジオ出演者たちはドン引き。しかし土屋は「恋愛じゃなくて、この人は私がいないといけないのかな？と思って面倒を見ちゃうんですよ」と明かしていた。