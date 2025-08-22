Ž¢¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²Ž£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä°Õ³°¤Ê¿©¤ÙÊý
1995Ç¯¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ËÆüËÜ½é¤ÎÊØÈë³°Íè¤ò³«Àß¤·¤¿¡ÈÄ²¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡É¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ¹°¹¬°å»Õ¤Ï¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ¤ò¤à¤·¤Ð¤ß¥µ¥Ó¤µ¤»¤ë³èÀ»ÀÁÇ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥®¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¡¢Æý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¤ÎÁ±¶Ì¶Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüÏÂ¸«¶Ý¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ö¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø60Âå¤«¤é¤ÏÂÎ¤Î¡Ö¥µ¥Ó¡×¤òÍî¤È¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüÏÂ¸«¶Ý¤Îà2ÂçÇÉÈ¶á¤¬¿åÁÇ¤ò»ºÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Î³²¤òËÉ¤¤¤ÇÏ·²½¤äÉÂµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¤ª¿Ý¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë½¬´·¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¿©ÊªÁ¡°ÝÀÝ¼èÎÌ¤¬Á´ÂÎ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ÇÌîºÚ¤ä³¤Áô¡¢¤¤Î¤³¤ò1¡Á2ÉÊ¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÏÃ¤ÏÃ±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Æâ¤Ë¿åÁÇ¤òÁý¤ä¤·¤Æ³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¤Ï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ½¬´·¤Å¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤½¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÄ²³è¤ò¹Ô¤Ê¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤¬¡Ö¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¡×¤Ç¤¹¡£
¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ï¡¢ÍÍÑ¶Ý¡¢Í³²¶Ý¡¢ÆüÏÂ¸«¶Ý¤Î3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¯¤Ë¡¢ÍÍÑ¶Ý¤ÏÁ±¶Ì¶Ý¡¢Í³²¶Ý¤Ï°¶Ì¶Ý¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÍÍÑ¶Ý¤òÁý¤ä¤·¤ÆÍ³²¶Ý¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¡ÖÆüÏÂ¸«¶Ý¡×
¤¿¤À¡¢¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆüÏÂ¸«¶Ý¡×¤Ç¤¹¡£ÆüÏÂ¸«¶Ý¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÃæ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÍÍÑ¶Ý¤¬Í¥Àª¤Ê¤È¤¤Ë¤ÏÍÍÑ¶ÝÂ¦¤Ë¤Ä¤¡¢Í³²¶Ý¤¬Í¥Àª¤Ê¤È¤¤Ë¤ÏÍ³²¶ÝÂ¦¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüÏÂ¸«¼çµÁÅªÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊÆüÏÂ¸«¶Ý¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¡×¤È¡Ö¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¡×¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÏÄ²ÆâºÙ¶ÝÆüÏÂ¸«Àª¤Îà2ÂçÇÉÈ¶á¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍ³²¶ÝÂ¦¤Ë¤¯¤ß¤·¤ä¤¹¤¤ÆüÏÂ¸«¶Ý¤Ç¡¢Ãº¿å²½Êª¡¢´Å¤¤¤â¤Î¡¢ÆùÎà¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍÍÑ¶ÝÂ¦¤ËÌ£Êý¤·¤ä¤¹¤¤ÆüÏÂ¸«¶Ý¤Ç¡¢ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÆüÏÂ¸«¶Ý¤³¤½¤¬¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ä²Æâ¤Î¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Î¤Ê¤ó¤È90¡ó°Ê¾å¤¬¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤È¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÆüÏÂ¸«¶Ý2ÂçÇÉÈ¶¤Ï¡Ö¥¤¥³¡¼¥ë¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°Õ³°¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤Ê¤É¤ÎÍÍÑ¶Ý¤Ï¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÂå¼Õ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¿åÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍÑ¶Ý¼«ÂÎ¤Ë¤Ï¿åÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤â°Õ³°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í³²¶Ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¿åÁÇ¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Í³²¶Ý¤Ë¤âÂÐ¹³ÀªÎÏ¤È¤·¤ÆÄ²Æâ¤Ç²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤«¤é¿åÁÇ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ä²Æâ¤Î¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÍÑ¶Ý¤Ç¤âÍ³²¶Ý¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Í¥Àª¤Ê¤Û¤¦¤Ø¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëÆüÏÂ¸«¶Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä²Æâ¤Ë¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤È¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÆüÏÂ¸«¶Ý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅü¼Á¤Ï¾¯¤·¹µ¤¨¤á¡×¡ÖÆù¤ÏÉáÄÌ¡×¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÂ¿¤á¡×¤¬´ðËÜ
¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤È¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÄ²Æâ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤Ç²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤ÏÃº¿å²½Êª¡¢´Å¤¤¤â¤Î¡¢ÆùÎà¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍ³²¶Ý¤Ë²ÃÃ´¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ä²Æâ¤ÇÍ³²¶ÝÀª¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤ÏÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤â¤Î¤òÂ¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÍÍÑ¶Ý¤Ë²ÃÃ´¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¿åÁÇ¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍÑ¶Ý¤¬Á¡°Ý¤ò¿©¤Ù¤ÆÃ»º¿»éËÃ»À¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹¤Ê¤ë¿åÁÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃ»º¿»éËÃ»À¤Ë¤ÏÍÍÑ¶Ý¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤ÆÄ²¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÂ¿¤¯¤ÎÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä²Æâ´Ä¶¸þ¾å¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤á¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤ÎÀ¼Á¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¿©»ö¤òÀÝ¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤ä¤Ï¤ê»ä¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¤ä´Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤ÎÀÝ¼è¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤âÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¡¢´Å¤¤¤â¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¡¢Åü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤´¤Ï¤ó¤ò¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¥É¥«¿©¤¤¤¹¤ë¡×¡Ö´Å¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤è¤¯°û¤à¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î¸å¤Ë´Å¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò°ìÂÞ¶õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤½¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÌ¤ò¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤ÆÅü¼ÁÀÝ¼èÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆùÎà¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤·
¤Þ¤¿¡¢ÆùÎà¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆùÎà¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÎ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢Ëè¿©¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ÉÊ¤Ï²¿¤«¤·¤é¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤Ê¤É¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Ëè¿©1ÉÊ¤«¤é3ÉÊ¤ÏÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥é¥À¡¢¿Ý¤ÎÊª¡¢ÌîºÚßÖ¤á¡¢¤ª¤Ò¤¿¤·¡¢¼ÑÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ç¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢»ä¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é·ò¹¯¸ú²Ì¤ò¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÄ¹À¸¤¤ß¤½½Á¡×¤òÀÝ¤ë¤Î¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ß¤½½Á¤òÆü¡¹°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÍýÁÛÅª¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÅü¼Á¤ÏÎÌ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¡×¡ÖÆù¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡×¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÂ¿¤á¤Ë¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍÍÑ¶Ý¤òÍ¥°Ì¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤È¥Ð¥¯¥Æ¥í¥¤¥Ç¥¹¤Î¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤ò¤ª¤ª¤¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤Ç³èÀ»ÀÁÇ¤Î³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Ä²¤ÎÃæ¤«¤éÏ·²½¤äÉÂµ¤¤¬¿Ê¤à¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤Ï¡ÖÀ©¸Â¡×¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¤¿¤À¡¢¡ÖÅü¼Á¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀÝ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¶ËÃ¼¤ËÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åü¼Á¤ÏÂÎ¤ÈÇ¾¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÉÔÂ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤Î¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤Ï¡¢¼ç¤ËÃº¿å²½Êª¤ä´Å¤¤¤â¤Î¤Ê¤É¤ÎÅü¼Á¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÅü¼ÁÀÝ¼è¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥ß¥¯¥Æ¥¹¤¬¸º¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¿åÁÇ»ºÀ¸ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Åü¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¸º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤à¤·¤í¡¢¤´¤Ï¤ó¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤ÎÅü¼Á¤Ï¡Ö¡Ê¹µ¤¨¤á¤ÎÎÌ¤ò¡ËËè¿©¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÝ¤ë¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸Þ¹òÊÆ¡¢¸¼ÊÆ¡¢Á´Î³Ê´¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÀºÇò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹òÊª¤òÀÝ¤ë¤è¤¦½¬´·¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥¤ä¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤É¤Î´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¸·¤·¤¯¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö²¿¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²áÉÔÂ¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒÆü¡¹¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤ò½¬´·¤Å¤±¤Æ¡¢¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤äÃ»º¿»éËÃ»À¤ÎÎÏ¤ò½½Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä³èÀ»ÀÁÇ¤ò·âÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÄ²¤ÎÃæ¤«¤éÂÎ¤Î¥µ¥Ó¤Ä¤¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¾®ÎÓ ¹°¹¬ ¡§ ½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë