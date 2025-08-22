

肝臓を疲れさせないためには、どういう飲み方をすればいいでしょうか（写真：jessie／PIXTA）

【図解で見る】３つ当てはまるとヤバい？ 脂肪肝リスクがわかる『脂肪肝チェックテスト』

近年、肝臓の健康に注目が集まっています。医学が進歩して、肝臓こそ健康長寿を実現するカギになる臓器だということがわかってきたのです。

たとえば、「脂肪肝」は、これまで「誰でもかかるたいしたことない病気」のように扱われてきましたが、じつは「動脈硬化や糖尿病などを招く重大な病気」であることが判明しています。脂肪肝を甘く見て放っていたら、老化や病気が加速して、先々の人生を大きく狂わせることにもなりかねません。

ただ、肝臓は、ポイントを押さえたケアを行えば復活する臓器です。肥満やアルコールなどの問題で長年健診の肝機能の数値が悪かった人も、やるべきことをやりさえすれば短期間で回復させることができます。

では、どんなケアを行えばいいのか。肝臓専門医として46年間、患者を診続けてきた栗原毅医師は、新著『肝臓大復活』の中で、すぐに役立つ肝臓ケアのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その栗原医師が「夏休みに肝臓を疲れさせないためのアルコールの飲み方」について解説します。

流しそうめん VS バーベキュー

夏はアルコールを飲む機会が多くなる季節。





会社帰りにビールジョッキを傾けるだけでなく、長期の休みを利用して、実家でゆっくり飲んだり、懐かしい友達とワイワイ飲んだり……。海や山へ繰り出して、仲間や家族とバーべキューを楽しむ人もいるかもしれません。

ただ、連日こうも飲み続けだと、気になってくるのが肝臓の健康コンディションです。みなさんは、こういうときに肝臓を疲れさせないためにどういう飲み方をすればいいかをご存じでしょうか。

さて、そこで問題です。みなさんは「流しそうめんパーティー」で飲む場合と、「お肉たっぷりのバーベキューパーティー」で飲む場合、どちらが肝臓にやさしいと思いますか？

正解はバーベキュー。流しそうめんよりも肉たっぷりのバーベキューのほうがよいのです。

どうしてなのか、理由が気になる方も多いでしょう。この勝敗を分けたポイントは「糖質摂取量」にあります。

近年、肝臓を疲弊させてしまういちばんの原因は「糖質の摂りすぎ」にあるということが常識になりつつあります。

普段から糖質を過剰に摂っていると、体内にブドウ糖があふれてインスリンが大量に分泌されることになります。このインスリンにはブドウ糖の中性脂肪への変換を促す働きがあり、脂肪肝を進行させる大きな原因となります。

そして、この脂肪肝になると、肝機能が悪化するだけでなく、糖尿病や動脈硬化、心臓病、脳卒中などさまざまな重大疾患に罹りやすくなることがわかっているのです。つまり、糖質の摂りすぎによる脂肪肝が万病を引き寄せる元凶だというわけですね。

そこで考えてみてください。流しそうめんで口に入るのはほとんどが糖質ですよね。一方、バーベキューであれば、肉や野菜からたんぱく質、脂肪、食物繊維を摂ることができ、糖質は少量です。

すなわち、「糖質摂取量」という点でどっちが肝臓の負担にならないかを考えれば、バーベキューサイドに軍配が上がるのは明白なのです。

アルコール好きほど「糖質オフ」

ですから、夏、肝臓をいたわるには、アルコールの飲みすぎを控えることはもちろん大切ですが、それと同じくらい「糖質の摂りすぎ」を控えるようにしていかなくてはなりません。

私は、アルコールが好きな人ほど、「糖質オフ」を気にかけるべきだと考えています。

ただし、何事も極端に走ってはダメ。

糖質も人間に欠かせない栄養素なので「ゼロ」にしてしまってはいけません。

あくまで、「摂りすぎに気をつける」「量を控えめにする」というスタンスで糖質オフを心がけていくことをおすすめします。

具体的には「ごはんやパン、麺類の摂取を控えめにする」「糖質が少ないお酒を飲む」「糖質が少ないつまみを選ぶ」といったことを心がけるといいでしょう。そうした日々の姿勢が結果的に肝臓をいたわることにつながると考えてください。

では、肝臓をいたわるには、どんなやり方で「糖質オフ」を実践していけばいいのでしょう。

まず、ポイントになるのは、お酒の選び方。当然、なるべく糖質量の少ないお酒を選ぶほうが肝臓への負担が少なくなります。

広く知られているように、アルコールには醸造酒と蒸留酒があり、ビール、日本酒、ワインなどの醸造酒には糖質が含まれていて、ウイスキー、ブランデー、焼酎などの蒸留酒には糖質は含まれません。ですから、「肝臓への負担が少ない」という点では蒸留酒を選ぶほうがいいということになります。

ただ、最近はビールや日本酒などの醸造酒にも糖質オフをうたった商品が発売されるようになってきています。

また、糖質ゼロの蒸留酒であっても、チューハイやカクテルには果汁やリキュールで割ってある商品が多く、これらには果糖ブドウ糖液糖が使われていることが少なくありません。

ですから、このあたりをかしこく判断して、何を飲むかを決めるべきでしょう。

「甘ったるいお酒」「ストロング系」はNG

なお、肝臓の健康を考えるなら、極力やめておいたほうがいいお酒もあります。

たとえば、最近、アルコール度数を低く抑えてジュースのような甘さで飲みやすくした350㎖缶のサワーが数多く売られています。

こうした糖質の多いアルコールを毎日のように飲んでいたら、それだけで脂肪肝が進んでしまいかねません。梅酒や甘酒、甘い缶チューハイを含めて「甘いアルコールは肝臓によくない」と心得ておくべきでしょう。

さらに、肝臓にいちばんよくないのが「ストロング系缶チューハイ」です。安いし甘いし、グイグイ飲めて手っ取り早く酔えると人気のようですが、この度数のアルコールを「気軽にグイグイ」と飲んだりしたら、肝臓が大ダメージを被るのは避けられません。

9％の缶チューハイ500㎖の純アルコール量は36gあるのですが、これはアルコール度数43％のウイスキーロック（30㎖）の3.5杯分に相当します。

しかも、ストロング系缶チューハイには、果汁や果糖ブドウ糖液糖を添加して飲みやすくしたものが多く、肝臓からしてみれば、「アルコール度数」と「糖質量」の両面においてハイリスクとなるのです。

ですから、肝臓の健康が少しでも気になるなら、このタイプのお酒は避けておくほうが無難でしょう。

また、肝臓をいたわるには、アルコールを飲む際のつまみの選び方もけっこう大きなポイントになります。

そして、ここで頭にインプットしておくべきは「糖質の多いつまみはなるべく避ける」「肉、揚げ物、てんぷらなど、脂っこいものは気にせず食べて構わない」という2点です。

脂肪肝に関しては、その名称から「脂肪の多い食べ物を摂らないほうがいい」と思い込んでいる人が多いのですが、これはまったくの誤りです。

肉、揚げ物、てんぷらなど高脂肪高たんぱくのものを食べても、それがもとで肝臓に脂肪がたまることはありません。

むしろ、脂肪を摂ると代謝が上がって疲れにくくなります。だから、夏バテを防ぐためにも飲むときには「脂もののつまみ」を積極的に摂るようにすべきです。

これに対し、糖質の多いつまみは要注意。先にも述べたように、糖質の摂りすぎは脂肪肝を進めて肝臓を疲弊させる大きな原因になります。居酒屋のメニューには、ポテトサラダ、フライドポテト、ピザ、たこ焼き、焼きそば、フルーツ盛り合わせといったように糖質の多いものが少なくありません。

しかも、こうしたつまみに含まれる糖質は、お酒と一緒に摂取すると、よりいっそう吸収されやすくなるのです。

ですから、肝臓をバテさせたくないなら、こうしたものはなるべく避けるべき。飲んだ後の「締め」のラーメン、おにぎり、お茶漬けなどが最悪なのは言うまでもありません。

「適量を守る」ことも大事

さて、夏の休暇、昔懐かしい友人と居酒屋にやってきたあなたは、つまみに何を注文しますか？

ビールで乾杯して、まずは枝豆と冷奴。

いいですねえ。唐揚げや焼き鳥、サラダとポークソテーも頼んじゃいましょうか。おいしそうです。

2杯目からは焼酎の水割りにして、チェイサーの水を飲みながらお酒と料理を堪能しましょう。2件目のバーでは、ナッツとチーズをつまみにウイスキーの水割りを傾けながら、ゆっくり話すとしますか……。

まあ、そういう飲み方をしていれば、肝臓が疲れてしまうこともないでしょう。ただ、いくら糖質オフを心がけていても、適量を大きく超えて飲んでしまったら元も子もありません。

肝臓をいたわるには、適量を守って飲むことが大前提であることもお忘れなく。そのうえで、日々健康にお酒を楽しむようにしてください。

（栗原 毅 ： 栗原クリニック東京・日本橋医院長）