ベンチに入れるスコアラーだからこそできる4つの特権とは！？【スコアのつけ方/NPB監修】

慣れてきたら試合に参加しよう

チームスコアラーは、監督やコーチ、選手たちに近い位置から試合を見ることができちに近い位置から試合を見ることができる。少年野球チームのスコアラーにとって、実はこれが一番おもしろいところ。監督やコーチがどんな指示を出しているか。子どもたちはどんな応援をしているか。監督の指示を聞いていると、どんどん野球に詳しくなる。スコアラーをやるからには、そういうことも楽しめるようになりたい。

監督やコーチの指示を聞く

監督がサインを出す「エンドラン」や「スクイズ」は、野球のスタンダードな戦術だ。こうしたことはスコアブックには記入しないが、知っていれば野球観戦がもっと楽しくなる。

子どもたちの会話を聞く

子どもたちの応援を聞いていると、友だちの性格もよくわかるようになる。自分の子どもが、意外な一面を見せることもある。ベンチにいるからこそ感じられる特権だ。

試合に参加する

スコアブックは、試合中にも活用できる。例えば、右バッターが前の打席でライトへライナーを打っていたら、流し打ちがうまい選手かもしれない。「ライトへ飛んでいるよ」と選手や監督に伝えれば 、そちらの打球を予測して守備位置を変えたりできる。

カギとなる選手を見つける

クリーンアップだけ注意すればいいとは限らない。一番バッターが2安打しているとなれば、このバッターがキーマンの可能性が高い。3打席目になればそういう情報を、監督やコーチに伝えてあげられる。

【出典】『少年野球 スコアのつけ方』監修: 一般社団法人 日本野球機構(NPB)