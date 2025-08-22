東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値148.37 高値148.41 安値147.26
149.92 ハイブレイク
149.16 抵抗2
148.77 抵抗1
148.01 ピボット
147.62 支持1
146.86 支持2
146.47 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1606 高値1.1663 安値1.1601
1.1708 ハイブレイク
1.1685 抵抗2
1.1646 抵抗1
1.1623 ピボット
1.1584 支持1
1.1561 支持2
1.1522 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3412 高値1.3483 安値1.3406
1.3538 ハイブレイク
1.3511 抵抗2
1.3461 抵抗1
1.3434 ピボット
1.3384 支持1
1.3357 支持2
1.3307 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8087 高値0.8091 安値0.8035
0.8163 ハイブレイク
0.8127 抵抗2
0.8107 抵抗1
0.8071 ピボット
0.8051 支持1
0.8015 支持2
0.7995 ローブレイク
