東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値148.37　高値148.41　安値147.26

149.92　ハイブレイク
149.16　抵抗2
148.77　抵抗1
148.01　ピボット
147.62　支持1
146.86　支持2
146.47　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1606　高値1.1663　安値1.1601

1.1708　ハイブレイク
1.1685　抵抗2
1.1646　抵抗1
1.1623　ピボット
1.1584　支持1
1.1561　支持2
1.1522　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3412　高値1.3483　安値1.3406

1.3538　ハイブレイク
1.3511　抵抗2
1.3461　抵抗1
1.3434　ピボット
1.3384　支持1
1.3357　支持2
1.3307　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8087　高値0.8091　安値0.8035

0.8163　ハイブレイク
0.8127　抵抗2
0.8107　抵抗1
0.8071　ピボット
0.8051　支持1
0.8015　支持2
0.7995　ローブレイク