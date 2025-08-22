【砂猫-さらさら怪異とドライバー-】 【君の胃袋を借りたい】 【晴れ、ときどきスライム。】 8月22日発売

「砂猫-さらさら怪異とドライバー-」

forcsは8月22日、出版レーベル「じるみて」より、「砂猫-さらさら怪異とドライバー-」、「君の胃袋を借りたい」、「晴れ、ときどきスライム。」3作品の電子単行本を発売した。

「砂猫-さらさら怪異とドライバー-」

著者：堂仙こいる

【あらすじ】

日本の道路を走るトラックドライバー・堺サバク。その相棒は、砂でできた不思議な猫・ジャリ。

風に吹かれると形が崩れ、触れれば指の間をすり抜ける。でも、確かにそこにいる。親も正体も不明なジャリと、不器用ながらも奔走するサバクは、貨物を積んで旅を続ける。

立ち寄る先々で出会う人々や奇妙な存在。

二人はただの「荷物運び」以上のものを見つけていく。

不思議で少し切ない、そんな話。

「君の胃袋を借りたい」

著者：深蔵

【あらすじ】

人に嫌われたくない清和井課長は、頼まれごとを断れず、つい「いい人」でいようとしてしまう。一方、空気を読まずにズバズバ物を言う新人・大森くんは、周囲と衝突しがち。

そんな2人が仕事終わりの食事を通して、心に溜め込んでいた言葉や感情を少しずつ吐き出していく。

伝わらない苛立ちも、理解されない寂しさも、食卓を挟むことで少しずつ溶けていく。

感情は厄介だけど、なくてはならないもの。

お腹と一緒に、心も満たされていく二人三食な物語。

「晴れ、ときどきスライム。」

著者：雪光貴

【あらすじ】

「ほんと私ってダメなやつ」

ウェディングプランナーを目指し、アシスタントとして働く奈央。気弱で不安がすぐに表に出てしまう性格が災いし、なかなか独り立ちできず落ち込む日々。

そんなある日、目を覚ました彼女が見たのは――宙を漂うスライム!?

街中に漂うスライムは、どうやら奈央にだけ見えており、人の不安や焦りによって生まれているようだと気付く。そして、同じくスライムが見えるというマナカとメイと出会い、3人はスライムとどう向き合っていくか画策することに。

はたして、理想の自分になれないネガティブ女子の心が晴れる日は来るのか――？

