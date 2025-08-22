東京市場 ピボット分析（新興国通貨）
東京市場 ピボット分析（新興国通貨）
ランド円
終値8.37 高値8.37 安値8.31
8.45 ハイブレイク
8.41 抵抗2
8.39 抵抗1
8.35 ピボット
8.33 支持1
8.29 支持2
8.27 ローブレイク
シンガポールドル円
終値115.15 高値115.15 安値114.55
115.95 ハイブレイク
115.55 抵抗2
115.35 抵抗1
114.95 ピボット
114.75 支持1
114.35 支持2
114.15 ローブレイク
香港ドル円
高値3.62 安値3.59 終値3.62
19.18 ハイブレイク
19.08 抵抗2
19.04 抵抗1
18.94 ピボット
18.90 支持1
18.80 支持2
18.76 ローブレイク
トルコリラ円
高値3.62 安値3.59 終値3.62
3.66 ハイブレイク
3.64 抵抗2
3.63 抵抗1
3.61 ピボット
3.60 支持1
3.58 支持2
3.57 ローブレイク
ランド円
終値8.37 高値8.37 安値8.31
8.45 ハイブレイク
8.41 抵抗2
8.39 抵抗1
8.35 ピボット
8.33 支持1
8.29 支持2
8.27 ローブレイク
シンガポールドル円
終値115.15 高値115.15 安値114.55
115.95 ハイブレイク
115.55 抵抗2
115.35 抵抗1
114.95 ピボット
114.75 支持1
114.35 支持2
114.15 ローブレイク
香港ドル円
高値3.62 安値3.59 終値3.62
19.18 ハイブレイク
19.08 抵抗2
19.04 抵抗1
18.94 ピボット
18.90 支持1
18.80 支持2
18.76 ローブレイク
トルコリラ円
高値3.62 安値3.59 終値3.62
3.66 ハイブレイク
3.64 抵抗2
3.63 抵抗1
3.61 ピボット
3.60 支持1
3.58 支持2
3.57 ローブレイク