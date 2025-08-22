東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6420　高値0.6437　安値0.6415

0.6455　ハイブレイク
0.6446　抵抗2
0.6433　抵抗1
0.6424　ピボット
0.6411　支持1
0.6402　支持2
0.6389　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5818　高値0.5833　安値0.5811

0.5852　ハイブレイク
0.5843　抵抗2
0.5830　抵抗1
0.5821　ピボット
0.5808　支持1
0.5799　支持2
0.5786　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3911　高値1.3913　安値1.3869

1.3970　ハイブレイク
1.3942　抵抗2
1.3926　抵抗1
1.3898　ピボット
1.3882　支持1
1.3854　支持2
1.3838　ローブレイク