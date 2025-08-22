東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6420 高値0.6437 安値0.6415
0.6455 ハイブレイク
0.6446 抵抗2
0.6433 抵抗1
0.6424 ピボット
0.6411 支持1
0.6402 支持2
0.6389 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5818 高値0.5833 安値0.5811
0.5852 ハイブレイク
0.5843 抵抗2
0.5830 抵抗1
0.5821 ピボット
0.5808 支持1
0.5799 支持2
0.5786 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3911 高値1.3913 安値1.3869
1.3970 ハイブレイク
1.3942 抵抗2
1.3926 抵抗1
1.3898 ピボット
1.3882 支持1
1.3854 支持2
1.3838 ローブレイク
