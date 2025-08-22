全世界興収1億ドル突破！映画『モンテ・クリスト伯』日本公開決定！ 予告＆ビジュアル解禁
フランス国内で940万人を動員し、全世界興収1億ドルを突破したピエール・ニネ主演最新作『Le Comte de Monte-Cristo（原題）』が、邦題を『モンテ・クリスト伯』として11月7日より公開されることが決定。予告編、ポスタービジュアル、メイン写真、ムビチケ特典スマホ壁紙画像が解禁された。
【動画】復讐劇の金字塔が、華麗に、エレガントによみがえる『モンテ・クリスト伯』予告編
本作は、文豪アレクサンドル・デュマが執筆した『巌窟王』の名でも知られる傑作小説『モンテ・クリスト伯』を、新たに映画化。セザール賞を受賞した美術と衣装が織りなす映像美が、スクリーンを煌（きら）びやかに彩る。第77回カンヌ国際映画祭では11分間のスタンディングオベーションを獲得した。
将来を約束された若き航海士エドモン・ダンテスは、ある策略により無実の罪で投獄され、次第に生きる気力を失っていく。絶望の中、脱獄を企てる老司祭との出会いが、希望を取り戻すきっかけに。司祭から学問と教養を授かり、さらにテンプル騎士団の隠し財宝の存在を打ち明けられる。
囚われの身となって14年後。奇跡的に脱獄を果たしたダンテスは、莫大な秘密の財宝を手に入れ、謎に包まれた大富豪“モンテ・クリスト伯”としてパリ社交界に姿を現す。そして、自らの人生を奪った3人の男たちに巧妙に近づいていく──。
“復讐劇の金字塔”とも称されるドラマチックな展開の本作は、ロマンス、サスペンス、アクションの枠を超え、激しい情念が渦巻く“究極の人間ドラマ”として、現代人の心をも揺さぶる。
主演は『イヴ・サンローラン』（2014）でセザール賞主演男優賞を史上最年少で受賞した、フランスを代表する実力派スターのピエール・ニネ。驚きの変装術や冷酷な計画を駆使する、数奇な運命を背負った男ダンテスを優雅かつ繊細に演じきった。
予告編は、船長へと昇進し、結婚を控え前途洋々な未来が待っていたはずの若きダンテス（ピエール・ニネ）が、無実の罪で未来を奪われるところからスタート。そして14年後、復讐の決意を胸に、舞い戻る様子が描かれる。
映像には、ダンテスを絶望に突き落とした、地位を奪った男、名誉を奪った男、愛を奪った男の姿も。“モンテ・クリスト伯”と名を変え、「神がやらないなら、僕が裁きを下す」と燃えるような復讐への決意を見せるダンテス。圧倒的スケールの映像美と、激しい情念が渦巻くドラマティックなストーリーに期待が高まる予告となっている。
予告編のナレーションを務めたのは、『コードギアス 反逆のルルーシュ』のルルーシュ・ランペルージ役や、『暗殺教室』の殺せんせー役、『おそ松さん』の松野一松役などで知られる声優の福山潤。福山は小説『モンテ・クリスト伯』を大胆に脚色し、幻想の未来都市パリを舞台にした復讐のパンク・オペラとして人気を博した伝説のアニメ『巌窟王』で、アルベール役を演じたことが今回の抜てきにつながった。
福山は「『巌窟王』の当時から、『いつか自分も、エドモン・ダンテス（モンテ・クリスト伯）という役柄を演じられる様になりたい』と願うほどに思い入れがあり、自分にとって『巌窟王』という作品は、キャリアの先を照らし、多くの扉を開いてくれた作品でした。今でも定期的に『巌窟王』のことを考え、当時の収録の状況などを鮮明に思い出せるほど、ずっと自分の中にある大切な作品です。新たな映画版『モンテ・クリスト伯』で、予告編ナレーションとして皆さまに届けられること、本当に光栄の極みです」と喜びのコメントを寄せている。
ポスタービジュアルは、主人公ダンテスをメインに、多彩な登場人物たちを配置したもの。横には「華麗なる復讐の幕が上がる」というコピーが添えられ、まるで絵画のようなゴージャスなビジュアルに仕上がった。
メイン写真は、ダンテスが仮面を見つめる象徴的なシーンを切り取っている。
また今回、オリジナルスマホ壁紙付のムビチケ前売券（オンライン）が、8月22日より販売されることも決まった。価格は1600円（税込）。
映画『モンテ・クリスト伯』は、11月7日より全国公開。
※福山潤のコメント全文は以下の通り。
■福山潤（予告編ナレーション担当）コメント全文
若かりし頃にアニメ「巌窟王」でアルベール役を演じさせていただいたご縁から、このたび映画『モンテ・クリスト伯』の予告編ナレーションを担当させていただくことになり、大変光栄に思っております。
「巌窟王」の当時から、「いつか自分も、エドモン・ダンテス（モンテ・クリスト伯）という役柄を演じられる様になりたい」と願うほどに思い入れがあり、自分にとって「巌窟王」という作品は、キャリアの先を照らし、多くの扉を開いてくれた作品でした。今でも定期的に「巌窟王」のことを考え、当時の収録の状況などを鮮明に思い出せるほど、ずっと自分の中にある大切な作品です。
新たな映画版『モンテ・クリスト伯』で、予告編ナレーションとして皆さまに届けられること、本当に光栄の極みです。ちなみに、今回の映画版に登場する（ヴァシリ・シュナイダー演じる）アルベールが、やたらと美形でして（笑）。私が担当していた少しおバカさんなアルベールよりも、より高貴な雰囲気になっているのかなと想像しています。劇中でどのように描かれているのか、私自身もとても楽しみにしています。
