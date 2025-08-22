木村佳乃の怪演に眞栄田郷敦「狂気的でした」 『カラダ探し』最新作、“謎のおんな”の場面写真＆メイキングカット解禁
橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、木村佳乃が演じる“謎のおんな”の場面写真とメイキングカットが一挙解禁となった。
【写真】狂気――！ 木村佳乃の怪演切り取る場面写真
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
深夜0時。バラバラになった体を見つけ出すまで、同じ日を繰り返す「カラダ探し」。明日香と高広が「カラダ探し」を終わらせた直後、高広の目の前で明日香がこの世から消えてしまう。その3年後、陸人たち5人の高校生が目を覚ますと、そこは真夜中の遊園地だった。すると全身血だらけの少女“赤い人”が現れ、彼らは無惨に殺されてしまう。しかし目を覚ますとそこは同じ日の朝だった…。「カラダ探し」に選ばれたことに気付く陸人たち。そんな彼らの前に、かつての面影を失った高広が現れる。高広は3年間、恋心を寄せる明日香を探し続けていた。6人は“呪いの連鎖”によって消えた明日香を救い出すため、“赤い人”の恐怖と対峙（たいじ）する―。
解禁された場面写真は、真っ白な無機質な牢獄の中で厳重に体を拘束された上に口もふさがれ、椅子に鎖でつながれた、まるで海外映画の重大犯罪者のような “謎のおんな”のカット。さらに別のアングルでは、口をふさいでいたものだけが外された女が、相変わらず拘束された状態にもかかわらず、楽しそうに高らかに笑う不気味なカットも。現場の空気を一層引き締めた木村の怪演の力強さが、これだけでも存分に伝わってくる。
また、牢獄ではない場所で、一見「普通の女性」に見える姿の唯一のカットは、首から上半身にかけてが血まみれになっており、大きく見開いた目は少しうつろなようにも見える。この“謎のおんな”の身にはいったい何が起き、そして彼女は何を知っているのか？
木村について、主演の橋本環奈は「本当に大好きな方だったので、今回初めてお会いできて嬉しい」と喜びを明かし、「撮影の合間にすごく気さくに声をかけていただいたのですが本当に優しくて。（同じ現場でも）それぞれ別々のカットを撮影することが多くて、ゆっくりお話する機会があまりなかったので、今度はじっくり話せる役が良い」と、初共演を名残惜しく振り返る。
共演の眞栄田郷敦は木村の演技に間近で触れた感想を、「すごく狂気的でした。他のシーンでは出ないような芝居が出たりもしました」と語り、「『カラダ探し』全体の中でも雰囲気の違うカラーのシーンで見どころの一つ」と、木村の圧倒的な演技に対峙したことで自身が演じる高広の新たな側面が引き出される、大きな挑戦になったことを明かした。
また、メガホンをとった羽住監督は、今回木村をキャスティングした理由について、「存在感がある人にやってもらたかった」と話し、劇中では特殊メークを施したシーンも多いため、「本当に中々に大変な役なんですが、それをプロフェッショナルに楽しんで演じてくれました。撮っている方もニヤけちゃうくらい、いいキャラだった」と、絶大な信頼を寄せて託した難役＝“謎のおんな”の出来栄えを絶賛した。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。
