・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．５２ドル（＋０．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３８１．６ドル（－６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３８０２．７セント（＋３２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０７．００セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８７．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０３４．５０セント（＋１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．４２（＋２．４１）

出所：MINKABU PRESS