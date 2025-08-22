２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．５２ドル（＋０．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３８１．６ドル（－６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８０２．７セント（＋３２．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０７．００セント（＋１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８７．２５セント（＋７．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３４．５０セント（＋１９．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４２（＋２．４１）
出所：MINKABU PRESS
