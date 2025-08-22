２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１５２ドル安 ウォルマート大幅安 ２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１５２ドル安 ウォルマート大幅安

２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１５２．８１ドル安の４万４７８５．５０ドルと３日ぶりに反落した。ジャクソンホールホール会議が開幕し、ＦＲＢのパウエル議長が２２日に講演する。発言内容を見極めたいとのムードが強まるなか、決算を発表したウォルマート＜WMT＞が大幅安となり、ＮＹダウを押し下げた。



ＩＢＭ＜IBM＞やホーム・デポ＜HD＞が軟調推移。シャークニンジャ＜SN＞が売られ、コティ＜COTY＞が安い。一方、メルク＜MRK＞やシェブロン＜CVX＞、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ＜HPE＞とデイフォース＜DAY＞が株価水準を切り上げた。



ナスダック総合株価指数は７２．５５ポイント安の２万１１００．３１と３日続落した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、マンデイ・ドット・コム＜MNDY＞とインスタカート＜CART＞が冴えない展開。ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が下値を探り、カナディアン・ソーラー＜CSIQ＞が大幅安となった。半面、ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞やアステラ・ラブス＜ALAB＞、ソーファイ・テクノロジーズ＜SOFI＞が堅調だった。



