½¬¶áÊ¿¤Î¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¼¡¡¹¤È¿Í¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿Ž¢Ãæ¹ñºÇ¾åÁØÉô¤ÎÀ¸¤È»à¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ž£
¢£½¬¶áÊ¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÂç¿Ã¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿
¹È¤¤¹ÄÄë¤ÏµÜÄî¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï2022Ç¯¸åÈ¾¡¢¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÂâ¡×¡½¡½½¬¶áÊ¿¤¬³ËÊ¼´ï¤È½¾Íè·¿¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÉôÂâ¡½¡½¤ÎÈëÌ©·×²è¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¼¡¤Î°ì·â¤Ï¡¢Ä´ºº´±¤¬ÉôÂâ¾åÁØÉô¤Ë²£ÎÎ¡¢ÌµÇ½¡¢È¿µÕ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÏÂ¾¤Î¿ô¿Í¤Î¾åµé»Î´±¤È¤È¤â¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï½¬¶áÊ¿¤¬¼«Ê¬¤ÎÁÏÀß¤·¤¿ÉôÂâ¤òÇ¤¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤éÁª¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÌ¾À¼¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢·³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬ÁØ¤ËÈ¿¶Á¤·¤¿¡£
¼¡¤ËÅÝ¤ì¤ë¥É¥ß¥Î¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¼«¤é³°Áê¤ËÁª¤ó¤ÀÃé¼Â¤ÊÉô²¼¡¢¿Á¹ä(¤·¤ó¤´¤¦)¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î½çÄ´¤Ê¾º¿Ê¤Ï¡¢ºÊ¤¬½¬¶áÊ¿É×¿Í¤È¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
Ãó¥¢¥á¥ê¥«Âç»È¤È¤¤¤¦³Ú¤Ç¹¥ÂÔ¶ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¿Á¹ä¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÀ¾Â¦¤Î¿êÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÐþËý¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¼ç¿Í¤ò½Ð¤·È´¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤äÄë¹ñ¤Î¿êÂà¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤ÆÁïÌÀ¤Ê¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡£
¿Á¹ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤¬Èà¤ò°û¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2022Ç¯Ëö¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¡¢57ºÐ¤Ç³°Áê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢³°¸òÉôÆâ¤Ç¼»ÅÊ¤Èº¨¤ß¤òÇã¤¤¡¢¿Á¤¬¤½¤Î¸ª½ñ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É÷³Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤âÏÂ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯7·î23Æü¡¢Èà¤Ï¤ï¤º¤«200Æü¤Û¤É¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ÄÌÃÎ¤Ë¤è¤ê²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¶¦»ºÅÞÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÃ»Ì¿¤Ê³°Áê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë³°Áê¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï6·î25Æü¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥ë¥Ç¥ó¥³³°Ì³¼¡´±¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¢£¼ºí©¤ÎÎ¢¤ÇË½¤«¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¿Á¹ä¤È¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡ÊË±Ñà±Ò»ë¡Ë¤ÎÍÌ¾»Ê²ñ¼Ô¤À¤Ã¤¿ÐüÚüÅÄ(¤Õ¤®¤ç¤¦¤Ç¤ó)¤ÎÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ÐüÚüÅÄ¤Ï¡ÖÉ÷±ÀÕôÏÃ¡×¡ÊÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÈÏÃ¤½¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î¸å±ç¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÎºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Áê¼ê¤¬¿Á¹ä¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¾®¤µ¤ÊÀÖ¤óË·¤òÊú¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Î¥¢¡¼¥¥ó¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Î¤Á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂåÍýÊì¤¬»º¤ß¡¢Éã¿Æ¤Ï¿Á¹ä¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Â¦¶á¤Î¤½¤¦¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤ÎÈ¯³Ð¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÌÌÜ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ÉÔ¹¬¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Èà¼«¿È¤ÎºÇ½é¤Î·ëº§¤Ç¤Î¡¢³°¹ñ¤ÎÃÏ¡Ê¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ª¡Ë¤Ç¤ÎºÊ¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ä¡¢Å¨ÂÐÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉÔ²÷¤ÊÃæ½ý¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¼ºµÓ¤Î±Æ¤ÇÆ°¤¤¤¿¥í¥·¥¢
¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢µ¡Æâ¾®Àâ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ´¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆó½Å¥¹¥Ñ¥¤¤Î¥²¡¼¥à¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£
Ãæ¹ñÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ÎÃæß·¹îÆóµ¼Ô¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¬¶áÊ¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÂç¿Ã¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÍ§¿Í¤¿¤Á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿Á¹ä¤Î¼ºµÓ¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½ÃÄ¤¬2023Ç¯5·î¤Ë¥¡¼¥¦¤òË¬Ìä¤·¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¡Ö¿ÆÍ§¡×¥×¡¼¥Á¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç¹Åç¤ÎG7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÎ¶õ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÀïÁè¤ÏÅö»þ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6·î23Æü¤«¤é24Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì±´Ö·³»ö²ñ¼Ò¥ï¥°¥Í¥ë¤ÎÈ¿Íð¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£ÍâÆü¡¢³°Ì³¼¡´±¤Î¥í¥Ç¥ó¥³¤¬ËÌµþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¿Á¹ä¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¥í¥Ç¥ó¥³¤Ï¤³¤Î³°Áê¤Î¶ò¹Ô¤Î¾Úµò¤òÃæ¹ñÂ¦¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢CIA¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Á¹ä¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢æ«¤Ë¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¼¡¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¹ñËÉÁê
¡Ö¿Á¹ä¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¼¹ï¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤µ¤¨·Ú¡¹¤·¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ãæß·»á¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Á¤¬¹´Î±Ãæ¤Ë»àË´¤Þ¤¿¤Ï¼«»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤Ï¡¢Èà¤¬¤Î¤Á¤ËÂ¾¤ÎÅÞÆâ¤Î¥Ý¥¹¥È¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ìÁÝ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¤Ëº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤À¡¢½¬¶áÊ¿¤Î°û¼ò¤ÈÉÔºß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥´¥·¥Ã¥×¤¬Áý¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8·î¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í¡¢½¬À¯¸¢¤ÎÍû¾°Ê¡(¤ê¤·¤ç¤¦¤Õ¤¯)¹ñËÉÁê¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£2¥«·î¸å¡¢Â£¼ýÏÅ¤Î±½¤¬¹¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¿Ã¤Ï¸ø¼°¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£
Èà¤â¤Û¤ó¤Î7¥«·îÁ°¤Ë½¬¶áÊ¿¤¬¼«¤éÇ¤Ì¿¤·¤¿Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤â¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñËÉÁê¤È¤·¤ÆºßÇ¤´ü´Ö¤ÎºÇÃ»µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤Û¤É¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤¬¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ïµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Á¹ä¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÁÇÁá¤¯¸åÇ¤¼Ô¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Û¤É·øÊª¤Î²¦µ£(¤ª¤¦¤)¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¹ñ¤ÈËÉÁê¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢·è¤á¤ë¤Î¤ËÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤«¤«¤Ã¤¿¡£Æ¡·³(¤È¤¦¤°¤ó)¤Ï62ºÐ¤Î³¤·³»ÊÎá´±¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÄ¹½ê¤ÏÈà¤¬Î¦·³¤ä¤½¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÉôÂâ¤È²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÀïÁè¤¬¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÎÂçÊª¤Î¼«»¦¤¬Æü¾ï¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÞ»ÙÇÛ¤Î¹ñ¤Ç¼¡¡¹¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ä¿Í»ö°ÛÆ°¤¬Â³¤¤¤¿¡£·³»ºÊ£¹çÂÎ¤Î3¿Í¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬°ÛÆ°¤·¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤ä·³¼û»º¶È¤¬»ØÆ³¼Ô¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¶ä¹Ô²È¤¿¤Á¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÃÏ²¼Êè½ê¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î½ÅÌò¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÃÏ°Ì¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÂçÊª¤Ï¹ñ³°Æ¨Ë´¤¹¤ë¤«·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¹´Î±Ãæ¤Î¼«»¦¤ä»àË´¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ´ë¶È¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Î¿ÒÌä¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÁÜº÷¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹´Î±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Ï2024Ç¯¤Î²Æ¤ËÅÞÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢³°¹ñÅê»ñ²È¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÅª¤ÏÅÞ¤È¹ñ²È¤Ë¤è¤ëÅýÀ©¤Î²óÉü¤ò¾µÇ§¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¤Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈà¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¼«Í³¤Êµ¯¶È²ÈÀº¿À¤¬Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
½¬¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤À¸»ºÎÏ¡×¤ÎÉ¬Í×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¤âÍ¥½¨¤Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¿Íºà¤Î²¿¿Í¤«¤ÏÆæ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·³¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÀìÌç²È¤Ï38ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢´ë¶È¤Î¼çÇ¤²Ê³Ø¼Ô¤Ï46ºÐ¤ÇÆÍÁ³»à¤·¤¿¡£AI´éÇ§¾Ú´Æ»ë²ñ¼Ò¥»¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬55ºÐ¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·üÇ°¤òÄ¹Ï·¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ñ¼Ò¤ÎÁÏÎ©¼Ô¤¬¡¢2024Ç¯½Õ¤Ë¡Ö»ö¸Î¤Ç¡×»àË´¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤À¸»ºÎÏ¡×Ê¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÇÌ¿¤Î´í¸±¤òÈ¼¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â´ñÌ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íû¹î¶¯(¤ê¤³¤Ã¤¤ç¤¦)Á°ÁíÍý¤Î»à¤À¡£½¬¶áÊ¿¤ÎÉû»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ10Ç¯»Å¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢2022Ç¯10·î¤ÎÁ´¹ñÂåÉ½Âç²ñ¤Ç¼ºµÓ¤·¤¿¡£Èà¤ÏµîÀª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÈà¤ÎÇÉÈ¶¤ÏÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤ËËÌÂ×²Ï¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·üÇ°¤òÅÞ¤ÎÄ¹Ï·¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£2023Ç¯10·î26Æü¤Î¸á¸å¡¢Íû¹î¶¯¤Ï¾å³¤¤Î·ÞÉÐ´Û¤Ø±Ë¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¿¿ÌëÃæ¤¹¤®¤Ë¡¢Èà¤Ï¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ»àË´¤·¤¿¡£µßÌ¿Á¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤¿¤¬½õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤¿¡£¹á¹Á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊäÂ¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Íû¤¬´ÎÂ¡°Ü¿¢¼ê½Ñ¸å¤ËµñÀäÈ¿±þÍÞÀ©ºÞ¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿´§Æ°Ì®¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤â¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íû¹î¶¯¤Ï68ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¤ÈºÊ¡¢¿·»ØÆ³ÉôÁ´°÷¤â»²Îó¤·¡¢È¬Êõ»³¤ÎÊèÃÏ¤Ç²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñºÇ¾åÁØÉô¤ÎÀ¸¤È»à¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÎÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¹ç°Õ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1989Ç¯6·î¤Ë¹á¹Á¤ÈÃæ¹ñ¤«¤éºÇ½é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Î¶ËÅìÆÃÇÉ°÷¤ò20Ç¯´ÖÂ³¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶½Î´¡¢1997Ç¯¤Î¹á¹ÁÊÖ´Ô¤È¹á¹ÁÌ±¼ç²½±¿Æ°¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡¢ITN¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù»æ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃæÅì¤ÎÀïÁè¡¢¹ñºÝ³°¸ò¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ê¤É¤ò¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤òµòÅÀ¤ËÊóÆ»¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥¤¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¡Ù¡¢¹á¹Á¤Î¡Ø¿®Êóºâå´¿·Ê¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ÎÎò»Ë¤òÈãÈ½Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØThe Gate to China¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
