女子ゴルフ蛭田みな美のド派手ウェアが好評「めちゃくちゃ惹かれる」 夏空に映えた「赤が似合う」
CATレディース
女子ゴルフの国内ツアーCATレディースが22日、神奈川・大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開幕した。出場するツアー1勝の蛭田みな美（ユアサ商事）は自身のインスタグラムを更新し、最新ウェアを紹介。ファンから「お嬢さま座りが可愛い」「それくらい派手めがよろしい」と反響が寄せられている。
夏空の下、フェアウェーを背に笑顔の蛭田。白いキャップと長袖インナーに黒いミニスカートを合わせたスタイルで腰を下ろした。注目を集めたのは赤いベスト。ウェア契約する「JUN＆ROPE」とコカ・コーラのコラボ商品で、鮮やかな“コーラ柄”がグリーンに映える。
蛭田は自身のインスタグラムで「今週はCAT ladies 2025です！ 応援宜しくお願いします」と投稿。さらに「JUN&ROPEさんのコカコーラコラボ…めちゃかわいいです。メンズもあるので一緒に着ましょう」と紹介した。
ド派手なお洒落ウェアがファンの間で好評を博し、コメントが相次いだ。
「赤いウェアも似合いますね」
「同じカラーのメンズ買いました」
「めちゃくちゃ惹かれます」
「それくらい派手めがよろしい」
「ナチュラルな色のイメージだったけど赤が似合って可愛い」
「品がいいね」
「お嬢さま座りが可愛い」
「永久保存過ぎる」
蛭田は2023年の同大会でツアー初勝利。今季はトップ10が4度あり、22日の大会開幕前時点で、メルセデス・ランキング36位につけている。
（THE ANSWER編集部）