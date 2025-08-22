CATレディース

女子ゴルフの国内ツアーCATレディースが22日、神奈川・大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開幕した。出場するツアー1勝の蛭田みな美（ユアサ商事）は自身のインスタグラムを更新し、最新ウェアを紹介。ファンから「お嬢さま座りが可愛い」「それくらい派手めがよろしい」と反響が寄せられている。

夏空の下、フェアウェーを背に笑顔の蛭田。白いキャップと長袖インナーに黒いミニスカートを合わせたスタイルで腰を下ろした。注目を集めたのは赤いベスト。ウェア契約する「JUN＆ROPE」とコカ・コーラのコラボ商品で、鮮やかな“コーラ柄”がグリーンに映える。

蛭田は自身のインスタグラムで「今週はCAT ladies 2025です！ 応援宜しくお願いします」と投稿。さらに「JUN&ROPEさんのコカコーラコラボ…めちゃかわいいです。メンズもあるので一緒に着ましょう」と紹介した。

ド派手なお洒落ウェアがファンの間で好評を博し、コメントが相次いだ。

「赤いウェアも似合いますね」

「同じカラーのメンズ買いました」

「めちゃくちゃ惹かれます」

「それくらい派手めがよろしい」

「ナチュラルな色のイメージだったけど赤が似合って可愛い」

「品がいいね」

「お嬢さま座りが可愛い」

「永久保存過ぎる」

蛭田は2023年の同大会でツアー初勝利。今季はトップ10が4度あり、22日の大会開幕前時点で、メルセデス・ランキング36位につけている。



（THE ANSWER編集部）