佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



「衛星画像（午前5時50分現在）」

鹿児島県の種子島屋久島地方付近に、台風12号に伴うまとまった雨雲があります。円形が崩れていますので最盛期は過ぎたことがわかります。サイズはコンパクトで、福岡県や佐賀県にはほとんど雲がかかっていません。



「台風12号進路図（午前5時観測）」

台風12号は鹿児島県日置市付近に上陸し、東に進んだ後、中心が宮崎県から海上に抜けました。 ただ、九州南部の広い範囲が風速15メートル以上の強風域に入っています。



「天気の予想」

午前中はよく晴れますが、天気は下り坂です。 午後には雨が降るところもありそうです。洗濯物の外干しは、午前中のうちに済ませましょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

午後は雲が増えて、マークにはありませんが雨が降るところもありそうです。大気の状態が不安定で、雷を伴って雨脚が強まることがあります。朝は雨が降っていなくても、折りたたみ傘を持ってお出かけください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は35℃に届かないところが多いでしょう。久留米市で35℃を下回った場合、10日ぶりに猛暑日でない日となります。それでも平年を上回る気温ですので、暑さ対策は万全にしてください。



「なのか間予報」

☆なのかポイント☆

土曜日と日曜日は晴れマークですが、大気の状態が不安定です。雨が降る時間があるかもしれません。今週末のお出かけは、折りたたみ傘がお守りになりそうです。来週も雲が広がりやすいでしょう。日差しは少なくても気温は上がります。厳しい残暑が続きそうです。



「お目覚めフィットネス」

首と手首を気持ちよく伸ばすストレッチをお試しください！