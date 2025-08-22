キンプリ永瀬廉、ジュニアをバックにつけたパフォーマンスにしみじみ「懐かしい感覚だった」

8月20日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、8月4日に放送されたTBS系『CDTV ライブ！ ライブ！』でのパフォーマンスについて語った。

【関連】キンプリ永瀬廉、中島健人とのMステ共演ですごさを実感「あそこまでカッコいいパフォーマンス…」

リスナーからのメッセージをきっかけに、『CDTV ライブ！ ライブ！』ではジュニアと共に『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のパフォーマンスを行ったことに触れた永瀬は、「これぞうちの事務所みたいなさ。懐かしい感覚だった、後ろにジュニアの子たちがついて踊ってくれる感覚は」とコメント。

続けて、「なんかそういうの最近なかったなと思ったので、『What We Got』めっちゃいいやんと思って。ちょっとつけれないかなって話をして。ああいうことになって」と経緯を明かした。

さらに、「楽しかったね、みんな良い子たちで。久しぶりにああいうことをすると、自分たちが歌番組とかで後ろにつかせてもらってたことをすごい思い出すな」「ちっちゃい子もすごいいたんだよな。すげえなと思って、みんな頑張ってほしいなって思いましたね」と語っていた。