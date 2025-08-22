¡Ö¤¬¤ó¤ï¡«¤¤¡«¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡à¤¢¤¤¿¸¤á¤È²½¤·¤¿¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ë7.9Ëü¿ÍÌþ¤µ¤ì¤ë
¡Ö¥É¥é¥¤¥ÖË°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û116.2Ëü²óÉ½¼¨¡¢7.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¤¢¤¤¿¸¤á
2025Ç¯8·î2Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Á¥ã¥³¤Î»ô¤¤¼ç¡Ê¡÷waninununu¡Ë¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¤Û¤¦¤ò»£±Æ¤·¤¿£±Ëç¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡¢Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´é¤¬¡¢¥·¡¼¥È¤ÈÉªÃÖ¤¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë......¡£
¤Þ¤ë¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÉ½¾ð¤Ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤É¤³¤«ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤Ê¤ª´é¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¥á¥í¥á¥í¡£7Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸À¤¤ÃÍ¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ï¡«¤¤¡«¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¡×
¡Ö¤à¤Ë¤Ã¤È²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡
ºÇ½é¤Ï¥¦¥¥¦¥¡ª¡¡¤À¤Ã¤¿¤±¤É...
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½õ¼êÀÊ¤Ç¤È¤í¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î¥Á¥ã¥³¤¯¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç´Å¤¨¤óË·¤Ê1ºÐ2¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÐÈ¯Á°¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢¿¬Èø¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥³¤¯¤ó¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¡¢Áë¤Î³°¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¢¤êÆ»¤ËÆþ¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÚ¤ì¤Ë¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿½õ¼êÀÊ¤Ç¡¢´°Á´¤ËË°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¡¢ÉªÃÖ¤¤Ë³Ü¤ò¤Á¤ç¤³¤ó¤È¤Î¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ø¤Õ¤Õ¤Ã¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¥ê¤Ç¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¸¤¸«ÃÎ¤ê¤ò¤·¤ÆÂ¾¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥³¤¯¤ó¡£
Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¤â¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë