【タロット占い】あなたの運気を上げる行動は？

4枚のタロットから1枚を選んで



今回は、どのタロットを選ぶのかによって「あなたの運気を上げる行動」を占っていきますよ。

1枚目のタロットを選んだあなたへ



【選んだタロット】ペンタクルの9 正位置

意味：豊かさ、ラグジュアリー、努力の成果、洗練、美意識など

あなたの運気を上げる行動は「自分に価値のあるお金の使い方をすること」。 ペンタクルの9は、これまでの努力が実を結び、豊かになっていくことを示すカードです。今のあなたは、運気がじわじわと上昇している流れの中にいます。収入アップや臨時収入にも期待でき、安定した生活が送れそうな予感も。さらに運気を引き上げたいのなら、自分のためのご褒美時間を意識してみて。美しいものに触れたり、一人でゆったりと贅沢な気分を味わうことで、さらなる幸運を引き寄せるはず。



2枚目のタロットを選んだあなたへ





【選んだタロット】塔 逆位置

意味：焦り、危機回避、再構築、心身の休養、リセット、変化の兆しなど

あなたの運気を上げる行動は「リセットする勇気を持つこと」。 最近、何か大きな変化や心の揺れ動きを経験していませんか？ 塔の逆位置のカードは、破壊と再生、変化の兆しの意味合いを持っています。今はまだ不安定さが残っている状況かもしれませんが、ここから冷静に状況を見つめて、変化を受け入れることで運気は回復していくでしょう。 大切なのは、自分が本当に必要としているものが何なのかを見極めることです。そのため、人間関係とも距離を取って、休息時間を意識的に作ってみるといいかも。惰性や執着は手放して、変化を柔軟に受け入れることが運気アップのカギとなりますよ。



3枚目のタロットを選んだあなたへ



【選んだタロット】カップの3 正位置

意味：友情、喜び、協力、人との繋がり、感謝、祝福など

あなたの運気を上げる行動は「誰かと喜びを分かち合うこと」。 カップの3は、仲間や友人と楽しい時間を共有するこでポジティブなエネルギーが循環することを示しています。最近、あまりコミュニケーションを取れていなかったと感じるのなら、ぜひ連絡を取ってみては？ ちょっとした近況報告、面白かった話題の共有など、他愛もない会話から、有益な情報を得られたりと、明るい運気を呼び込んでくれるでしょう。そして、「ありがとう」「楽しい」と思った時には、素直に言葉にしてみると◎ 幸せが伝染し、さらに運気を底上げしてくれるはず。



4枚目のタロットを選んだあなたへ