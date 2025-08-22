お家に迎えたばかりの頃は、大型犬を怖がっていた男の子たちですが、一緒に過ごすうちに兄弟の絆が芽生えたようで…？

大型犬とご家族の1年間の軌跡が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万回再生を突破。「ジーンとくる」「心が温まりました」といった声が寄せられています。

【動画：『犬を飼ったことがない家族』が大型犬をお迎え→怖がっていた男の子が…1年後】

大型犬を迎えたら…

Instagramアカウント「monaka.61」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「もなか」ちゃんとご家族の1年間の軌跡です。

犬を飼ったことがなかったご家族がもなかちゃんをお迎えしたのは、2024年8月のこと。息子さんたちは「もなかのお兄ちゃんになる！」と意気込んでいたそう。

ところが一緒に暮らしはじめてみると、もなかちゃんは想像していた以上に元気いっぱいでやんちゃでした。

ご家族に飛びついたり噛みついたりすることも多かったため、息子さんたちはもなかちゃんのことが怖くなってしまったのだとか…。

本当の兄弟のように仲良しに！

それでもお兄ちゃんは諦めずに、もなかちゃんのお世話を続けたそう。するといつの間にか2人は仲良しになり、お兄ちゃんはもなかちゃんを怖がるどころか、ぎゅっと抱きしめて愛情表現できるまでになったとか。

さらにお兄ちゃんはいつまでも怖がっている弟くんに、「大丈夫だよ」と怖くないことを教えたり、「守ってあげるから」と手を取って触れる練習をさせたりして、弟くんともなかちゃんが仲良くなれるようサポートしてくれたといいます。

次第に弟くんももなかちゃんを妹として可愛がるようになり、いつしか3人は本当の兄弟のような関係に…。3兄弟が笑顔でふれあう光景は、涙が出るほど尊いです。

1年後、家族にとって大切な存在に

大変な時期はあっという間に過ぎ去り、ご家族はもなかちゃんとの毎日を全力で楽しめるように。

今まではインドア派だったとのことですが、もなかちゃんのおかげでお出かけの機会が増え、素敵な思い出ができたとか。

そしてお迎えから1年が経つ頃には、もなかちゃんのいない生活が考えられないほど、ご家族にとってもなかちゃんは大切な存在になっていたといいます。

もなかちゃんを迎えたことで、大きく未来が変わったというご家族。きっとこの先の未来も、もなかちゃんがご家族にたくさんの幸せを運んでくれることでしょう。

この投稿には「可愛い」「愛おしい」「いい話で涙出ちゃった」「素敵なご家族」「すごく幸せそう」「お兄ちゃんズもすごい成長しましたね」といったコメントが寄せられています。

もなかちゃんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「monaka.61」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「monaka.61」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。