◇ナ・リーグ ドジャース9―5ロッキーズ（2025年8月21日 デンバー）

ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地でのロッキーズ戦に9−5と勝利し、今カード4連戦を2勝2敗で終えた。休養日だった大谷翔平投手（31）は欠場したが、打線が爆発して穴を埋めた。投だのかみ合う快勝に、試合後のデーブ・ロバーツ監督（53）も上機嫌だった。

打線は初回、先頭・ベッツが四球で出塁すると、次打者・フリーマンの16号2ランで幸先良く先制。大谷欠場もMVPトリオの2人が躍動し、指揮官は「初回からいい入りができた。もちろんフリーマンが流れを作ってくれた」とうなずいた。その上で12安打9得点の打線に「今日は打線も活気づき、大きな安打が出て、いい打席をたくさん見せてくれた」とご機嫌だった。

また、投げてはレジェンド左腕・カーショーが5回2/3を6安打3失点と力投し、8勝目。「クレイトン（カーショー）はいつも通り、我々に勝つチャンスを与えてくれた。6回まで持っていこうとしたが、本当にいい投球をしてくれた。球種の組み合わせも良かったし、いつものように競い合ってくれた」とねぎらった。

同じナ・リーグ西地区最下位のロッキーズ4連戦は2勝2敗で終え「本当は4連勝したかったが、そうはいきませんでした。相手に2試合押し切られた。これも野球」とサバサバ。「スタンディング（順位）に関係なく、次のサンディエゴ戦では彼らに勝たなければならない。首位にいるのは事実だし、勢いも持っています。彼らは全力でぶつかってくるでしょうから、我々も準備して挑みます」と22日（同23日）からのパドレスとの首位攻防戦へ闘志を見せた。