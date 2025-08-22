『鬼滅の刃』の童磨を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「吉沢亮」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし実写化するとしたら『鬼滅の刃』の上弦の弐・童磨（どうま）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
美しい顔立ちと陽気な性格、穏やかな話し方が特徴的な上弦の弐・童磨。その穏やかな印象とは対照的に、現在公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、冷酷かつ残忍なキャラクターとしての存在感が際立っています。
2位は、吉沢亮さん。6月6日に公開された主演映画『国宝』が、興行収入100億円を突破し、大ヒットを記録中。女形に挑戦した歌舞伎シーンや、美貌と狂気を併せ持った主人公・立花喜久雄の複雑な内面を表現する繊細な演技が観客を圧倒しています。
“顔面国宝”と言われる完璧なルックスと演技力で、映画『銀魂』シリーズ、『東京リベンジャーズ』シリーズ、『キングダム』シリーズなど、数多くの人気漫画やアニメの実写化作品で個性的なキャラクターを演じています。
回答者からは、「圧倒的ビジュアル！ 童磨の美しさとミステリアスさを完璧に表現できる」（20代女性／群馬県）、「美しい容姿と冷酷な内面を併せ持つ童磨の二面性を、巧みに演じ分けられる俳優です。笑顔の裏にある空虚さや恐ろしさを表現できる人材だと思います」（60代男性／福岡県）、「明るく親しみやすい雰囲気と、どこか冷たさを感じさせる二面性を持つ俳優さんだからです。美しい見た目と残酷な内面のギャップを演じ分けられる方だと思いました」（30代男性／愛知県）、「美しいルックスと落ち着いた語り口が、童磨の“教祖的な魅力”を表現するのにぴったり。冷たい微笑みの裏の残酷さを出せそう」（50代男性／東京都）などの声がありました。
1位は、声優、俳優、タレントとして活躍する宮野真守さん。テレビアニメ『遊郭編』の最終話で童磨役として登場し、現在公開中の映画『無限城編 第一章 猗窩座再来』では、蟲柱（むしばしら）・胡蝶しのぶとの掛け合いや交戦で、圧倒的な存在感を放っています。
テレビアニメ『DEATH NOTE』の夜神月役、映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の主人公・マリオ、映画『ファンタスティック・ビースト』のニュート・スキャマンダー役など、声優として数多くの主要キャラクターを担当。俳優としてもテレビドラマ『半沢直樹』（TBS系）やNHK連続テレビ小説『らんまん』などに出演し、演技力の高さで注目を集めています。
回答者からは、「これはもう、アニメでCVを担当している宮野真守さん御本人がやってしまったほうが絶対に良い」（30代女性／栃木県）、「アニメのままでいてほしい！ サイコパスな声ふりをできるのはこの方しかいない！！！」（30代女性／東京都）、「彼以外、考えられない。声や人を惑わす雰囲気や独特のポジティブさがぴったりです」（30代女性／埼玉県）、「彼の演技力とカリスマ性は、童磨の持つ狂気と軽薄さを表現するのに最適だから（40代男性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
