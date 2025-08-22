峯岸みなみ、“最悪なことがあった”吐露も娘の成長明かし「いっぱい泣いた！頑張れる！」前向きに
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは8月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘に関するうれしい報告をしました。
【写真】峯岸みなみの感動の報告
コメントでは、「最悪のことが夫のことならシバキ倒しましょう！娘ちゃん1歩おめでとう」「最悪な日なんてこれから何度も来るけど、子供が初めて歩いた日は1度しかないもんね」「ママを慰めるためにがんばったのかな。みなみさん、よかったですね。親孝行のお嬢さん！」「初めての姿みーちゃんが見れてよかった」「よちよち歩き絶対可愛いだような〜〜」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「よかったですね。親孝行のお嬢さん！」峯岸さんは「最悪なことがあった日に、娘が初めて歩いた！いっぱい泣いた！頑張れる！」とポスト。「最悪なこと」が何かは明かされていませんが、おそらくそのことで泣き、娘の成長に感動してまた泣いたのでしょう。
「3回目の結婚記念日」を報告峯岸さんは13日、「昨日は3回目の結婚記念日でした！恒例の家族写真は訳あって袖を切られた赤ジャージでの撮影でしたが、来年は可愛い服が着られますように...（笑）」とつづり、夫で東海オンエアのてつやさんの投稿を引用リポストしていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
