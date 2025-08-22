溢れるボリューム感…ナッティ、ピチッとドレスで“神スタイル”披露「色気がやばい」【PHOTO】

KISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬボリューム感を披露した。

【写真】ナッティ、アイドルらしからぬ“貫禄ボディ”

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Be yourself,Be free」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ブラウンのチューブトップドレスを着用したナッティの姿が収められている。体のラインが際立つタイトドレスからは、圧倒的なボリューム感があらわになり、視線を奪う。

この投稿を見たファンからは「黒糖みたいに甘くて可愛い」「色気がやばい」「美しすぎる」「死んだ」「美貌どういうこと」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、8月30日に日本でファンサイン会を開催予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。