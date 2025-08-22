Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ºÇ½ª²ó¤Ï100ÄÌ¤ê¹½ÁÛ ¡È·³¹ñ¾¯½÷¡É¤Î¤Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤ÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¡ÚµÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Vol.1¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡Ûº£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎµÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤é¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Vol.1¤È¤Ê¤ëËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ã¦¹Æ»þ¤Î¿´¶¤äº£ºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª²ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢É×ÉØÌò¤ÇÌ©Ãå
º£ºî¤Ï¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌø°æ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢É×¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¡Ê2014Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡½ Á´130²óÊ¬¤ÎµÓËÜ¤òÃ¦¹Æ¤µ¤ì¤¿º£¤Î¿´¶¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ±à¡§ÃÙÉ®¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´Éô½ñ¤±¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë½ñ¤½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¤ÎµÓËÜ¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÀÕ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁÒºê·û¤µ¤ó¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¹ï¤ß¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡È¹ï¤ß¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄùÀÚÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áá¤¯¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ °ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÃ¦¹Æ¤·¤¿¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÇÕÌÜ¤Î¤ª¼ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ãæ±à¡§¤¯¤é¤Ð¤¢¡ÊÄ«ÅÄ¤¯¤é¡¿ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ë¤È¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Ç°û¤ß¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆóÆü¿ì¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä«¥É¥é¼¹É®Ãæ¤ÏÆóÆü¿ì¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¯¤é¤Ð¤¢¤â»ä¤âÁ´³«¤Ç°û¤ó¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Ã¦¹Æ¤·¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Î¤È¤¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡§½Ð»º¤·¤¿¿Í¤¬¤è¤¯¡Ö1¿ÍÌÜ¤è¤ê¤â2¿ÍÌÜ¤ÎÊý¤¬¤½¤ÎÀè¤Î¿É¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂçÊÑ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Î»þ¤Ï½µ6ÆüÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï½µ5Æü¤Ë¡£Åö»þ¤Ï5Æü¤¯¤é¤¤¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ6ÆüÌÜ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
- ¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤òÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆåÌÌ©¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä°ÕµÁ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ±à¡§ ¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äª¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Äª¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤òÁá¤¯¤ËË´¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡È¤Ï¤Á¤¤ó¤ª¤Î¤Ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ç¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÃæÇ¯°Ê¹ß»³ÅÐ¤ê¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¹âÃÎ¿·Ê¹¤Ç¹¹ðÈñ¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤¯¤é¤¤¤Î¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Äª¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤ÎÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î¼êµ¤äºîÊ¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ÅÄÔè²ì»ÒÀèÀ¸¡¢·ËÍ³Èþ¤µ¤ó¡¢ÅÄÊÕÀ»»Ò¤µ¤ó¤éÃøÌ¾¤ÊÊý¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÊý¤Þ¤ÇÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þ¡¢¤¤Á¤ó¤È¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À¤¬·³¹ñ¾¯½÷¤Ç¤·¤¿¡£½ã¿è¤Ê»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤Û¤ÉÀ÷¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢¹Í¤¨¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ°ì²ó¼«Ê¬¤òÁ´ÉôÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é½Æ¸å¤Î¼é¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÏÈ¿Àï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÈ¿Àï¼çµÁ¤ò´Ó¤¯Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ç¡¢Ãé¿®°¦¹ñ¤ËÁö¤Ã¤¿¡¢¤Î¤Ö¤ÎÊý¤¬ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÀµÄ¾¤Ë½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤±¤É¡¢µö²Ç¤¬Àï»à¤·¤¿Íö»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ö¤¬¸À¤¦¡ÖÎ©ÇÉ¤ä¤È¸À¤¦¤Á¤ã¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡Ö²¿¤³¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ëå¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡¢»Ò¶¡¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£»ä¼«¿È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÓËÜ¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡Ä¡£¤¢¤½¤³¤À¤±¸«¤ë¤È¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÃåÊª¤ÎêÖ¤òÇ¨¤é¤·¤Æ¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â·òµ¤¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤Ê·³¹ñ¾¯½÷¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÀïÁè¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÈÕÇ¯¡¢¿ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤Î¤Ö¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤Î¤Ö¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ãæ±à¡§ ¤Î¤Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷À¤Ï¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢·ë¶ÉÉ×¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Äª¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤Î¤³¤È¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ªÃã¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö½÷»Ò¤³¤½Âç»Ö¤òÊú¤±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³ð¤¨¤¿¤À¤í¤¦¤«¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿´¤Î¶«¤Ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¿¤¤¤È´ë²è¤ÎÃÊ³¬¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äª¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¼èºà¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÄôµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¼Í¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤â¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±¢¤Ç¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÄª¤µ¤ó¤â²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÁÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äª¤µ¤ó¤¬¤â¤·º£ºî¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡§Â¿Ê¬ ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ëµ¤¤¬¼å¤¯¤ÆÃË¤Î»Ò¤È¤ÏÍ·¤Ð¤º¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤½÷¤Î»Ò¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÏÃ¤Ï¤´ËÜ¿Í¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡×¤Ã¤Æ¼¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
- º£ºî¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÈRADWIMPS¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖMUSIC GIFT¡×¤È¤¤¤¦²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂç¤¤Ê¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡§ ¿´¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤âÄ«¥É¥é¸þ¤¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÄÀÅª¤ÊÀí¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢NHK¤¬»ä¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÏÄü¤á¤Æ¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡¢»ä¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÄ«³Ú¤·¤¯´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- ¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢26½µÊ¬¤ÇÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡§ ¼Â¤Ï¡¢½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ËÜÅö¤Ï1Ç¯¤°¤é¤¤Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡©
Ãæ±à¡§ Ä«¥É¥é¼¹É®¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê½ñ¤±¤¿¤é¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ª¼ò¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê°û¤á¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
- Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ±à¡§ µÓËÜ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ñ¤»Ï¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤«¤éºÇ¸å¤Î·ëËö¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë100ÄÌ¤ê¤°¤é¤¤¤Î½ª¤ï¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Î·ëËö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Î¤Ö¤È¿ó¤Î¹¬¤»¤Î·Á¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
- Ã¦¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·3ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉÁ¤¤¿¤¤Âêºà¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ±à¡§ Ä«¥É¥é¤ò½ñ¤¯¤È¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤â½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢Àè½µÃ¦¹Æ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä«¥É¥é¤È¤ÏÊÌ¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤Ï¤â¤¦¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úVol.2¤ØÂ³¤¯¡½¡½
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
