彼に対して浮気を疑ってしまう瞬間９パターン
彼氏のいる女性にとって、男性の浮気はいつだって不安のタネです。「そんなことするわけない！」と自分では確信していても、あなたの日ごろの些細な言動が、彼女に勘違いをさせてしまっている可能性があるかもしれません。彼女を一人で不安にさせないためには、どんなポイントに注意したらいいのでしょうか？ そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けて調査を実施。その結果を参考にして、「彼に対して浮気を疑ってしまう瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】急に優しくなった。
特別な理由がないのに、突然男性の態度が優しくなったときも、女性は裏の理由を想像してしまうようです。「いつも素っ気ない態度の彼が、思いついたように優しくなったとき。何か後ろめたいことがあるのかな？と疑う」（２０代女性）。普段が優しくないからこそ、女性はそのギャップが気になってしまうもの。いつでも優しく接していれば、こんな不安を感じさせることもないはずです。
【２】突然メールが女子っぽくなった。
彼から届くメールの文体が突然変わったときも、女性は不安を感じ取るようです。「彼のメールのデコメがやたら女子っぽくなったとき。絶対他の子とメールしてる！と疑ってしまう」（２０代女性）。無数のメールを交わした彼女だからこそ分かる変化なのかもしれません。女性のメールの書き方を真似るのはほどほどに留めた方がよさそうです。
【３】「昨日何してたの？」への返答があやふや。
女性が何気なく聞いた質問に対して、「あー、えーっと、なんか適当に遊んでた」などといい加減な返答をしていると、「何か誤魔化しているのでは？」と不安にさせてしまうようです。後ろめたいことがなくとも、「説明が面倒だったから」というのは理由になりません。彼女の理解が得られるように、自分の行動やスケジュールはハッキリと答えられるようにしましょう。
【４】知り合いの女性を「○○ちゃん」と呼びはじめた。
友達の関係であっても、彼女以外の女性と過剰に親しくするのはＮＧのようです。特に「それまで?○○さん?と呼んでいた女友達を?○○ちゃん?と呼び始めた」（１０代女性）など、急に親密さが増したことが分かれば、女性は「何かあったのかも」と疑ってしまいます。友達ならば友達として、一定の距離感で付き合うことが大切です。
【５】突然ファッションがオシャレになった。
それまで服装にさほど気を使わなかった男性が突然オシャレに目覚めた場合、「何か理由があるのかも」と女性は心配になってしまうようです。「ファッションの傾向が急に変わった」（１０代女性）など、スタイルの変化にも不安を感じる女性がいるもよう。「芸能人の○○が気に入ったから、真似したくて」など、心境の変化をきっちり伝えれば、余計な心配をかけずに済むでしょう。
【６】週末に予定が入るようになった。
金曜？日曜日に二人きりで会える回数が減ってくると、女性は不安になるようです。「金曜の夜になると連絡が取りづらくなる」（２０代女性）、「お互い週末しか休みがないのに、 ?土曜日予定入っちゃって?と断られることが増えた」（２０代女性）という意見からも、具体的にどんな理由で会えないのか、説明するのは彼氏の最低限の義務といえそうです。
【７】携帯を肌身離さず持つようになった。
男性が携帯に対して警戒するような態度を示すと、女性は浮気を疑うようです。「携帯にパスワードでロックがかけられていた。今まではかかっていなかったのに・・・」（１０代女性）、「彼の携帯で時間を見ようとしただけで慌てられた」（２０代女性）など、携帯のガードが急に固くなる＝浮気を疑ってしまうのは、男女共に定番の連想といえそうです。防犯的にセキュリティは必要ですが、彼女に対してはガードを固めないようにしましょう。
【８】急に電話に出なくなる。でもメールの返信はある。
オフの時間帯に連絡が取れなくなるだけでも、女性は不安になってしまうようです。「電話をかけても出てくれない。でもメールは帰ってくる」（２０代女性）、「いつも即返信なのに、メールの返信が遅くなったとき」（１０代女性）。絶対に連絡できないタイミングも確かにあるものですが、できる限り早く返信して、彼女を安心させてあげましょう。
【９】以前に比べてメールや電話が減ってきた。
長く付き合いが続くと、信頼感があるゆえに自分のスケジュールを優先してしまい、こまめな連絡がおっくうになってしまうことも。「いつものタイミングでメールがこなくなったとき」（２０代女性）など、連絡するパターンに変化があると、女性は何かの予兆を敏感に感じ取るようです。親しい仲でも、定期連絡は欠かさないことが大切なようです。
いかがでしたか？ 普段、気付かないうちに取ってしまっていた行動はありませんでしたでしょうか。今回紹介した以外にも、女性に「浮気を疑わせてしまう」行動はまだまだあるかもしれません。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
