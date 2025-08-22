◆米大リーグ ロッキーズ５―９ドジャース（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ロッキーズ戦を欠場した。同地区最下位のロ軍を相手に１２安打９得点と打線が爆発。投げては、先発のカーショーが６回途中６安打３失点の好投で今季８勝目＆通算２２０勝目をマークした。

「２番・一塁」でスタメン出場したＦ・フリーマン内野手は初回無死一塁で中越え先制２ラン。３―１の２回１死満塁では空振り三振に倒れたが、４回無死一塁での第３打席では一、二塁間を破る安打を放ち、３打席目まで２安打で一時的にナ・リーグの首位打者に浮上した。

前日まで打率トップのスミスは、大谷に代わって指名打者でスタメン出場。トップから陥落して迎えた８―３の８回２死一、三塁の第４打席で、左前適時打を放って１安打を記録した。これで３割３厘３毛で打率トップを守ったが、トップ３の打率は超接近した。

ス ミ ス（ドジャース）・３０３３０

ターナー （フィリーズ）・３０３２６（試合なし）

フリーマン（ドジャース）・３０３２４

スミスと２位ターナーは４糸差、ターナーと３位フリーマンは２糸差となった。