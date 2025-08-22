eトロンGTシリーズを大幅アップデート

アウディ・ジャパンは8月19日に、アウディの電動グランツーリスモのフラッグシップモデル『eトロンGT』シリーズの改良モデルの販売を開始した。

【画像】改良新型アウディeトロンGTシリーズ 全17枚

一充電走行距離とパフォーマンスを大幅が大幅に向上した新ラインナップは、スポーツモデルの『S eトロンGT』と、ハイパフォーマンスモデルの『RS eトロンGTパフォーマンス』で構成される。



改良新型アウディRS eトロンGTパフォーマンス。 アウディ・ジャパン

また、新モデルの世界的な発売を記念したグローバル限定モデル、『RS eトロンGTパフォーマンス・エクスクルーシブ・エディション』が25台の限定で発売となる。

新型アウディeトロンGTシリーズの価格は、『S eトロンGT』が1728万円、『RS eトロンGTパフォーマンス』が2469万円、限定モデルの『RS eトロンGTパフォーマンス・エクスクルーシブ・エディション』が3129万円となる。

より高効率なバッテリーを搭載

今回のアップデートでは、電動四輪駆動システムに手が入れられ、より高効率でパフォーマンスアップが図られた。

駆動用バッテリーは、両モデルともに総電力量105kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。従来より高密度化が図られたことで重量は9kg削減される一方、容量は12kWh増加した。



改良新型アウディS eトロンGT。 アウディ・ジャパン

回生システムから得られるエネルギーも、従来の290kWから最大400kWに増加した。回生システムは手動と自動を切り替えでき、回生レベルはシフトパドルにより3段階で変更可能である。

一充電走行距離はWLTCモードで従来より約20％伸びて、『S eトロンGT』で648km、『RS eトロンGTパフォーマンス』では631kmを達成した。また最大150kWの急速充電にも対応し、充電時間も短縮されている。

アウディ史上最もパワフルな4WDシステム

新型eトロンGTシリーズに搭載される四輪駆動の『クワトロシステム』は、前後アクスルに各1基ずつのモーターで構成される。

フロントには176kW（239ps）のPSM（永久磁石同期モーター）を搭載。さらに『RS eトロンGTパフォーマンス』にはより高い放電電流を発揮する改良型のパルスインバーターを採用している。リアには415kW（564ps）のPSMを搭載し、双方のモーターにはハードなドライビングに対応した『パワーリザーブ機能』を備えている。



改良新型アウディRS eトロンGTパフォーマンス。 アウディ・ジャパン

システム最高出力はローンチコントロール時で『S eトロンGT』が500kW（680ps）、『RS eトロンGTパフォーマンス』では680kW（925ps）を発揮し、アウディ史上もっともパワフルな市販モデルとなった。

0-100km/h加速は『S eトロンGT』が3.4秒、『RS eトロンGTパフォーマンス』はわずか2.5秒でこなし、最高速度は250km/hに達する。

出力を大幅に増大させた一方、モーターの構成部品を再設計し、冷却システムを最適化することで、リアに搭載されるモーターを約10kg減量。さらにドライブシャフトの強化と四輪駆動の制御系の改善により、よりスムーズなパワー配分を実現した。

さらに『RS eトロンGTパフォーマンス』に、ステアリング上の『プッシュtoパス』ボタンを押すことで、70kW（95.2ps）の出力が上乗せされ、620kW（843ps）を10秒間維持する『ブースト機能』が標準装備される。ブースト使用時にはメーターパネルに有効時間がカウントダウン表示されるようになっている。

また、増大した出力に対応してブレーキには、新開発のスチールディスクとキャリパーを組み合わせた大型ブレーキシステムを採用。標準ではブラックとなるキャリパーはオプションでレッドも選択でき、『RS eトロンGTパフォーマンス』に標準搭載の『タングステンカーバイドコーティング・ブレーキディスク』もオプションで用意される。

さらに、『RS eトロンGTパフォーマンス』には、10ピストンキャリパーのセラミックブレーキもオプション設定され、キャリパーカラーは『アンスラサイトグレー』もしくは『レッド』から選択できる。

様々な状況に対応できるフットワーク

サスペンションには、2チャンバー/2バルブテクノロジーを採用した新開発のエアサスペンションを標準装備する。快適性を確保しつつ、ドライビングダイナミクスが飛躍的に高められた。また、快適性とスポーティな走りをより幅広く設定できる『アクティブサスペンション』もオプションで用意されている。

車両の特性を任意で変化させる『アウディドライブセレクト・ダイナミックハンドリングシステム』には、『エフェンシー』、『コンフォート』、『ダイナミック』の3モードが用意されるほかに、個別のモードを設定することも可能である。



改良新型アウディRS eトロンGTパフォーマンス。 アウディ・ジャパン

さらに『RS eトロンGTパフォーマンス』には個別に設定可能な『RS専用モード（RS1&RS2）』が用意され、サーキット走行に対応したセットアップを実現する『RSパフォーマンスモード』をセレクトすることも可能となっている。

オプションで用意される四輪操舵システムは、従来モデルよりもダイレクトなステアリングレシオを採用、低速時のステアリング操作力を軽減した。リアホイールを最大2.8度操舵するこのシステムは、速度域に応じてフロントと同位相・逆位相に操舵し、俊敏な操縦性と安定性を両立させることができる。また、最小回転半径を約0.3m減少させる効果も併せ持つ。

4ドアクーペスタイルを進化

エクステリアは低いルーフラインと彫刻的な4ドアクーペスタイルを特徴とする。フロントグリルはボディ同色パネルとなり、その周囲がブラックアウトされたことによりEVとしての個性をより引き立てるデザインとなった。また、アウディのシンボルである『フォーリングス』は新しいCIに沿ってフラットな仕立てとなっている。

サイドビューのスポーティさを際立たせる大径ホイールは新デザインとなり、『S eトロンGT』は『20インチポリッシュ仕上げマルチスポークSデザインアルミホイール』を、『RS eトロンGTパフォーマンス』は『20インチブラックポリッシュ仕上げ5スポークエアロモジュールアルミホイール』を標準装着する。さらにRSパフォーマンスモデル用として、新しい2タイプの6ツインスポークホイールも用意されている。



改良新型アウディRS eトロンGTパフォーマンス。 アウディ・ジャパン

また、RSパフォーマンスモデル専用のオプションには、『カーボン製ルーフ』、『スタイリングパッケージ』、『デコラティブパネルを含むカーボンパッケージ』もしくは『マット仕上げのカーボンカモフラージュマットパッケージ』が用意されている。

サステナブルで洗練されたインテリア

外装と同様にインテリアにもアウディの新CIが反映され、シート、ステアリングホイール、シルプレート、デジタルコンテンツのデザインが見直されている。

上下部分がフラットに造形されたステアリングホイールは、『RS eトロンGTパフォーマンス』では12時の位置に赤いマーキング配されるほか、レザーフリーデザインパッケージを組み合わせると、オレンジのステッチが施される。



改良新型アウディS eトロンGT。 アウディ・ジャパン

インテリアトリムにはマイクロファイバー素材の『ダイナミカ』やファブリック『カスケード』など、環境に優しいリサイクル素材が用いられる。カーペットやフロアマットは、生産廃棄物や残布、古い漁網などから100％リサイクルされたナイロン繊維素材の『エコニール』が用いられている。

標準装備される『パノラマガラスルーフ』は、ポリマー分散液晶を採用したスマートガラスを採用し、ボタン操作で透明から不透明に変化して、直射日光を最小限に抑えることができる。

インフォテインメント・システムには10.1インチのタッチスクリーンを備え、様々な機能をシンプルな操作で提供する。メータークラスターには12.3インチの液晶パネルを配し、『アウディバーチャルコックピットプラス』を搭載。新たにバッテリー温度や急速充電予測などのバッテリー情報を提供し、充電可能な最大出力をリアルタイムで表示する。

全世界299台のグローバル限定モデルを発売

新型アウディeトロンGTシリーズの世界的な販売を記念し、限定299台のグローバル限定モデル『RS eトロンGTパフォーマンス・エクスクルーシブ・エディション』が発売され、日本へは25台が導入される。

この限定モデルのエクステリアには『アウディ・エクスクルーシブ』スペシャルボディカラーの『アラビカグレーメタリック』を採用。日の当たり方でブラウン、ゴールド、グレーと表情を変える深みのある輝きで、他のモデルにない高級感を演出する。



世界限定299台、日本導入25台の限定モデル、アウディRS eトロンGTパフォーマンス・エクスクルーシブ・エディション。 アウディ・ジャパン

同じく『アウディ・エクスクルーシブ』のプログレッシブホイールデザインをベースにした『6ツインスポークRデザインアルミホイール』は、サイドビューにスポーティでエレガントなアピアランスをもたらしている。

タイヤサイズはフロント265/35R21、リア305/30R21を設定、ブレーキは優れた制動力と耐熱性を備える『セラミックブレーキ』と『アンスラサイトグレーのカラードブレーキキャリパー』を採用する。

インテリアにはフレッシュなミントグレーとモダンなモラバイオレットがディテールに配された表情豊かな仕上がりが特徴的。シートのセンターやショルダーアーチ、サイドボルスターにミントグレーを使い、ステアリングホイールのセンターマークやシートベルトのモラバイオレットとのコントラストでスタイリッシュに纏められた。

また、アウディ・エクスクルーシブによるデコラティブパネルには、『ユーカリアンスラサイト』を採用して、上質で落ち着いたキャビンを演出する。

特別装備のアウディ・エクスクルーシブ・エディションの『レザーフリーパッケージ』が採用されたスポーツシートには、ベンチレーションとマッサージ機能を備える。

さらにこの限定モデルには、『オールホイールステアリング（四輪操舵）』と『スポーツステアリング』を標準装備し、取り回しと高速域での安定性を高次元で両立させている。

そのほかにも『アクティブサスペンション』をはじめ、『アコースティックガラス』、『プライバシーガラス』、『eトロン・スポーツサウンド』、『リアシートヒーター』を含む『テクノロジーパッケージ』、そして『スマートパノラマガラスルーフ』を備えている。