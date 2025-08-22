◇「あんぱん」脚本・中園ミホ氏インタビュー（2）

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどの話題作を放ち続けるヒットメーカーの中園ミホ氏（66）がオリジナル脚本を手掛け、女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も残り5週（25回）となった。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルにした物語の終着駅は…。中園氏は2014年度前期「花子とアン」以来11年ぶり2回目の朝ドラ脚本を完走。2年半にわたった執筆・作劇の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算112作目。戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く夫婦、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）の軌跡を描く。

戦後80年の節目の年に放送された今作。第11週「軍隊は大きらい、だけど」（6月9〜13日）＆第12週「逆転しない正義」（6月16〜20日）と2週にわたる本格的な戦争パートが大きな反響を呼んだが、中園氏は「花子とアン」でも真正面から戦争に向き合っていた。

主人公・花子（吉高由里子）は“ラジオのおばさん”として、兄・吉太郎（賀来賢人）は憲兵として、幼なじみ・朝市（窪田正孝）は教師として、親友・醍醐（高梨臨）は従軍記者として、親友・蓮子（仲間由紀恵）は母として…。終盤、登場人物それぞれが戦争に翻弄される。「花子とアン」の作中に「あんぱん」の登美子（松嶋菜々子）や蘭子（河合優実）がいれば、その“直言”に花子たちが救われる場面があったかもしれない。

花子がラジオで読むニュースは、次第に軍事関係のものばかりに。中園氏は「朝ドラは『毎朝、視聴者の皆さんに元気になっていただきたい』と願って書いていますから、ヒロインが戦争に加担していくことに責任を感じるというのは、朝ドラの描き方としてどうなのか。果たして、それが朝ドラで求められるものなのか。怖さや迷いはありました」と当時を振り返った。

今作はさらに踏み込み、女子師範学校時代、のぶは“愛国の鑑”と呼ばれる軍国少女に。卒業後は教師となり、軍国教育を行う。敗戦を迎え、信じていた“正義は逆転”。嵩とともに「逆転しない正義」を見つける旅が始まった。

「やなせさんを描くということは、戦争を描くということ」――。やなせ氏の戦争体験が空腹の人を救う「アンパンマン」誕生につながったのはもちろん、「『アンパンマン』以外にも多くの作品に、やなせさんの戦争への思いが散りばめられていますから」。例えば、絵本をアニメ化した「チリンの鈴」は復讐がテーマ。岩男（濱尾ノリタカ）と中国の少年・リンの物語に重なる。重厚な展開に「引き留めるスタッフさんもいましたけど、そういう意見も覚悟の上。今回は企画の段階から『目を逸らさずに描くぞ』と心に決めていました」と明かした。

戦争描写は、実質的には若き石工・原豪（細田佳央太）が出征した第6週「くるしむのか愛するのか」（5月5〜9日）から始まり、ドラマ後半の戦後編も通奏低音に。のぶ＆嵩はもちろん、第102回（8月19日）、八木（妻夫木聡）と蘭子も「絶対」という言葉をめぐり、お互いに大切な人を失ったことを知る。第103回（8月20日）、“コン太”こと康太（櫻井健人）は「たまご食堂」を開くことになった。

「『正義は逆転する・逆転しない正義とは何か』を描くべくスタートしましたけど、書き終えて、そして、役者さんたちが己の肉体を通して魂を込めて演じてくださると、その思いがより一層、強くなりました。そして、あらためて今の世の中を見渡すと、世の中が傾いていく時には、他人事として考えてはいけない、強いものに自分がなびきそうになった時には、用心しないといけないんだ、と。やなせさんの史実がなければ、ここまで長く、深く戦争のことは書けなかったですし、その覚悟が決まったのもやなせさんのおかげ。今は『書かせていただいて、本当にありがとうございます』と感謝をお伝えしたい気持ちが一番です」

この日の第105回、ついに「おじさんアンパンマン」が誕生。物語は佳境に入る。

＝インタビュー（3）に続く＝