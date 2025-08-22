◇「あんぱん」脚本・中園ミホ氏インタビュー（1）

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどの話題作を放ち続けるヒットメーカーの中園ミホ氏（66）がオリジナル脚本を手掛け、女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）も残り5週（25回）となった。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルにした物語の終着駅は…。中園氏は2014年度前期「花子とアン」以来11年ぶり2回目の朝ドラ脚本を完走。2年半にわたった執筆・作劇の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

朝ドラ通算112作目。戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く夫婦、のぶ （今田美桜）と嵩（北村匠海）の軌跡を描く。

中園氏は23年晩秋から作劇をスタート。今年7月下旬にゴールテープを切った。

「遅筆なので、放送が終わってもまだ書いているんじゃないかというぐらい（笑）本当に脱稿できるのかなと、色々と不安がありました。なので、何とか無事に終えることができて、心底ホッとしています」と第一声。安堵を明かした。

制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサー（CP）が入稿スケジュールを調整。「私は“刻みさん”と呼んでいるんですけど（笑）、分刻みでスケジュールを管理していただいて、ずっとお尻に火がついたような状態でした。早めに書き上げることはできたのは、倉崎さんのおかげです」と感謝した。

「花子とアン」に続く2作目の朝ドラ。「お産は1人目より、経験した分、2人目の方が大変だとよく耳にしていて、私も今回、かなり覚悟していました。『花子とアン』の時はまだ週6話（全156回）で、金曜でやることがなくなって、土曜は絞り出すように書く週もあったんですけど、『あんぱん』は週5話（全130回）になったのが大きかったと思います。書く前に恐れていたほどではなかったという感じです。でも、もちろんハードな執筆でしたけど」。働き方改革の一環として、朝ドラは20年度前期「エール」から週5日（月〜金曜）の放送に。物理的な負担軽減に救われた。

夜型人間で、大のお酒好き。今年4月の取材時には「夜に書いて、BS（午前7時半）で『あんぱん』を見て、本放送（総合、午前8時）から缶ビールを1本だけ飲みながら、『あさイチ』の朝ドラ受けを見て寝る、という感じです」と生活サイクルを明かしていた。

「脱稿後にしたいこと」については、当時「やっぱり二日酔いするまで飲みたいですね」と即答。「二日酔いすると、その日1日ダメになってしまって、朝ドラの場合、私は次の日に2日分、2倍書かないといけなくて。1日サボると、そのツケが次の日に必ず回ってくるので、今は飲み過ぎないように抑えています。書き終えたら、そういうタガを外して、お酒を楽しみたいですね」。2年半ぶりの美酒の味は如何ほどだったのか。

「くらばあ（浅田美代子）と一緒にしこたま飲んで、しっかり二日酔いしました（笑）。ある会合がお開きになってから、2人でもう一軒行こうと。マッカラン（ウイスキー）の12年ものを頂きました。執筆中はセーブしながらのお酒だったこともあって、とびきり美味しかったです」

長丁場を全うしたばかりで恐縮だったが、3回目の朝ドラについても尋ねた。

「脱稿してまだ1週間なので、流石に今は3作目もやりたいという気持ちには…（苦笑）。（『あしたこそ』『おしん』『おんなは度胸』『春よ、来い』と朝ドラ4作品を手掛けた）橋田（壽賀子）先生なら、もう次の朝ドラの構想を練っていらっしゃると思いますけど。今後、書きたいテーマはいくつかあります」

「尖ったキャラクターを書くのが好きなので、朝ドラには不向きの脚本家かも」という中園氏。とはいえ今作も、幼少期から始まり、ホームドラマ・職業もの・恋愛もの・夫婦の絆へと朝ドラ王道の展開を繰り広げながら、「やなせさんを描くことは、戦争を描くということ」と覚悟を決めた戦争描写、屋村草吉（阿部サダヲ）や登美子（松嶋菜々子）ら個性豊かな登場人物が見る者の心をわしづかみした。個人的には「花子とアン」「あんぱん」に続く朝ドラ戦争3部作を期待したい。

＝インタビュー（2）に続く＝