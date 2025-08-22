¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¡¡º£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¤òÀä»¿¡ª·³¹ñ¾¯½÷¡Ö¤Ä¤é¤¤Ìò²ó¤ê¡×¤æ¤ÇÍñ³Ì¤´¤È¤Ë¶Ã¤
¡¡¡þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£³¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¡Ê66¡Ë¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤â»Ä¤ê5½µ¡Ê25²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Î½ªÃå±Ø¤Ï¡Ä¡£Ãæ±à»á¤Ï2014Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥éµÓËÜ¤ò´°Áö¡£2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¼¹É®¡¦ºî·à¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º£ºî¡£Ãæ±à»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢Âè11½µ¡Ö·³Ââ¤ÏÂç¤¤é¤¤¡¢¤À¤±¤É¡×¡Ê6·î9¡Á13Æü¡Ë¡õÂè12½µ¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¡Ê6·î16¡Á20Æü¡Ë¤È2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¥Ñ¡¼¥È¤Ë³ä¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤ÀÐ¹©¡¦¸¶¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬½ÐÀ¬¤·¤¿Âè6½µ¡Ö¤¯¤ë¤·¤à¤Î¤«°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡Ê5·î5¡Á9Æü¡Ë¤«¤éÀïÁèÉÁ¼Ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤ÎÀï¸åÊÔ¤âÄÌÁÕÄã²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»»þÂå¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡È°¦¹ñ¤Î´Õ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·³¹ñ¾¯½÷¤Ë¡£Â´¶È¸å¤Ï¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢·³¹ñ¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î»þÂåÇØ·Ê¡¢º£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀµµÁ¤ÏµÕÅ¾¤¹¤ë¡¦µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤À¤¬¡¢¸½Âå¤Î´¶³Ð¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤ËÄñ¹³´¶¤òÊú¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Î¤âÃ×¤·Êý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡Âè38²ó¡Ê5·î21Æü¡Ë¡¢Àï»à¤·¤¿¹ë¤ÎÁòµ·¤ò¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤ºÈ´¤±½Ð¤·¤¿Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¹ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÀï»à¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍö»Ò¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Á¤ã¤é¤ó¤È¡×¡£Íö»Ò¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î±³¤Ã¤Ñ¤Á¤ä¡ª¡×¤Èµã¤Êø¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ±à»á¤Ï¡ÖËå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤¦¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤âµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÈþºù¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡£¤Ä¤é¤¤Ìò²ó¤ê¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Àï»þÃæ¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢¤Î¤Ö¤Ï¥Ò¡¼¥ëÌò¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃåÊª¤ÎÁ°¿Èº¢¡Ê¤Þ¤¨¤ß¤´¤í¡á°áÉþ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÎ¤ÎÁ°ÉôÊ¬¡Ë¤òÎÞ¤ÇÇ¨¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·òµ¤¤Ë¡¢¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£ÅÄ¤ÎÊ³Æ®¤òÀä»¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢µÓËÜ²È¤¬¥Ö¥ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£ÃøÌ¾¤ÊÊý¤«¤é°ìÈÌ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤ÎÆüµ¤ä¼êµ¤òÆÉ¤ßµù¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬·³¹ñ¾¯½÷¡£»ä¤¬ÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Ö¤ò·³¹ñ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢»ä¤âÀ¨¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íö»Ò¤äÅÐÈþ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿Àï¤Î¿Í¤Ï°ì°®¤ê¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏµÏ¿¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¡£Êá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¿Í¡¹¤¬°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀïÁè¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢¤Î¤Ö¤¬¿ó¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÊú¤Äù¤á¡Ö¿ó¤ÎÆóÇÜ¡¢¿ó¤Î¤³¤È¹¥¤¡ª¡×¤ÈÁÛ¤¤¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿Âè85²ó¡Ê7·î25Æü¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Î¤Ö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤ÊÌò¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼«Í³¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£2¿Í¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀïÁè¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¶õÊ¢¤È¤ÎÆ®¤¤¡×¤âÀ¨Àä¤ËÉÁ¤¡¢Âè58²ó¡Ê6·î18Æü¡Ë¤Ï¿ó¤¿¤Á¤¬¤æ¤ÇÍñ¤ò³Ì¤´¤ÈìÅ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ±à»á¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤ª¤Ê¤«¤ò¤¹¤«¤»¤¿Å¥ËÀ¤¬¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¼«¼ó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬´ð¡£¡Ö¶õÊ¢¤Î¿Í¤òµß¤¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀµµÁ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¶õÊ¢¤¬¿Í¤ò¤âÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÂæËÜ¤Î¥È½ñ¤¤Ë¤Ï¡Ö³Ì¤´¤È¡×¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¸Ê¤ÎÆùÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Èºî¤ê¾å¤²¤¿Æþº²¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶õÊ¢¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÌÂ¼¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ±à»á¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤ÈÊ¸ÄÌ¡£19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¤â²Ì¤¿¤·¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤ë¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÂ¼¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Çµï¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»ä¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤´é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¿ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢º£¤ä¿ó¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Î¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤¨»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ËËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÂæ»ì²ó¤·¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¡¢Åö½é¤Î¹½ÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤³¤½¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê4¡Ë¤ËÂ³¤¯¡á