¡¡¡þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×µÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê4¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ±à¥ß¥Û»á¡Ê66¡Ë¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤â»Ä¤ê5½µ¡Ê25²ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Î½ªÃå±Ø¤Ï¡Ä¡£Ãæ±à»á¤Ï2014Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×°ÊÍè11Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÄ«¥É¥éµÓËÜ¤ò´°Áö¡£2Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¼¹É®¡¦ºî·à¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ãæ±à»á¤¬Éã¤òË´¤¯¤·¤¿10ºÐ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¡£Êì¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ê¤»»á¤Î»í½¸¡Ö°¦¤¹¤ë²Î¡×ÂèÆó½¸¤ËÈá¤·¤ß¤òÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢Ê¸ÄÌ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¤·¡¢Æ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿Êì¤ò¤ä¤Ê¤»»á¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ÖÆóÅÙ¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤ä¤Ê¤»»á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë»í¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êª¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÓËÜ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Î»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡×¤È¤¤¤¦²¸¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤¿ÞÕ¿Èºî¤À¡£
¡¡¡ÖÃ¦¹Æ¤Ï´°Á´Ç³¾Æ¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ±à»á¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷´ü´Ö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÇÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹Ãú¾ì¤ÎÄ«¥É¥é¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½ÐÈÖ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ã¤È½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÊüÁ÷´ü´Ö¤¬1Ç¯¤¢¤ì¤Ð¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê½ñ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ëÆü¤¬¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÄº¤±¤ì¤Ð¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
