国道357号“全通”へ!? 羽田〜川崎「ブツ切れ」解消までもう少し！ 湾岸環八の「首都高強制利用」に代わる「すごい海底トンネル」建設中 「多摩川トンネル」工事の進捗は

東京と神奈川をまたぐ海底トンネルが建設中

千葉・東京・神奈川の沿岸部を走る国道357号は、東京都から先の西の区間、神奈川県内はブツ切れ状態になっています。

具体的には千葉方面から続いてきたのが、羽田空港で強制的に首都高湾岸線に流入する形で終わっています。

【画像】超便利!? これが「多摩川トンネル」ルートと工事状況です（30枚以上）

ただし、現在東京と神奈川の県境を跨ぐ海底トンネル「多摩川トンネル」の建設が進んでおり、このブツ切れは解消する予定です。工事の進捗はどのようになっているのでしょうか。

建設が進む国道357号「多摩川トンネル」（画像：国土交通省）。

国道357号は千葉市美浜区から神奈川県横須賀市に至る、延長約80kmの道路です。「東京湾岸道路」という名称も付されています。

ほぼ全区間を東関東道・首都高速湾岸線と並行する形で走り、東京ベイエリアの主要道となっているほか、沿線にある東京湾岸の物流・空港アクセスを担う幹線として機能しています。

ところが国道357号は先述のように羽田空港周辺で途切れていて、多摩川を超えて神奈川県に入るには湾岸環八入口から首都高湾岸線西行に入る必要があります。

以西も国道357号は分断され、川崎市・東扇島付近で一時的に姿が現れるものの、東扇島内で完結。

その後横浜市鶴見区・大黒ふ頭以西で再び復活します。途中の横浜ベイブリッジは上下2層構造で、上層が有料（高速部）、下層が無料の一般部という構成。これを渡って幸浦まで抜けます。

現在、まずボトルネック解消の第一段として「羽田空港〜浮島JCT」の一般部整備が事業化され、工事が段階的に進んでいます。

計画は湾岸線の西側にシールドトンネルを1本掘削する多摩川トンネルで、浮島側で川崎駅方面に向かう国道409号に接続させるものです。

もともと多摩川を渡る一般道路は、大師橋（産業道路）、六郷橋（国道15号）、多摩川大橋（国道1号）など本数が少なく、交通集中により慢性的な渋滞が発生してきました。

湾岸の一般部を横浜市街までつなげることで交通分散を図り、生活圏の混雑を和らげる狙いがあります。

2025年3月31日に国土交通省の川崎国道事務所がYouTubeで多摩川トンネルの工事進捗状況を公開。

動画によると神奈川県側の浮島立坑現場では、地中からコンクリートガラやアスファルトガラなどの地中障害物が見つかり、これの撤去を進め、シールド機を投入するための立坑築造が進行中。

それ以外の進捗は特に発表されておらず、現在は本格的なトンネル掘削工事が始まる前の準備工事段階と言えそうです。

その状況は東京都側の羽田立坑現場でも同様です。

一方、浮島より先（扇島・大黒ふ頭方面）の工事は未着手。行政側もまずは多摩川トンネルの確実な完成を優先するスタンスで、並行区間の同時着工を強く求める動きは大きくありません。

とはいえ、扇島地区ではJFEスチール跡地の再開発が進行し、将来的な交通需要の増大が見込まれます。

これに呼応して東扇島・扇島方面までの延伸機運が高まる可能性がありますし、すでに川崎駅方面から東扇島へ直結する新橋梁「東扇島水江町線」は工事の佳境に入っています。

湾岸一体のネットワーク強化は、今後の都市機能を支える重要テーマになっていきそうです。