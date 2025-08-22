トヨタ「“新”クラウン」発売！ 全長4.7m「ハリアーサイズ」の“スポーツタイプ”に「70万円も安い」新仕様＆斬新「黒銀／白銀2トーン」登場！ 新「クラウンスポーツ」の特徴とは

「クラウンスポーツ」に新グレード＆特別仕様車が追加！

トヨタは2025年7月10日、「クラウンスポーツ」を一部改良し、新グレード「G」と特別仕様車「“THE 70th”」を設定しました。

同車は、2025年7月30日より発売されています。

【画像】超カッコイイ！ これが70万円も安い新「クラウンスポーツ」です！ 画像で見る（30枚以上）

一部改良ではどのような点が変わり、新グレードと特別仕様車はどんなモデルなのでしょうか。

「クラウンスポーツ」特別仕様車「“THE 70th”」

通算16代目となった最新のクラウンのうち、クラウンスポーツはクラウン初のスポーツSUVとして、2023年11月に発売。

「エモーショナル」をキーワードに、シリーズ中もっともスポーティで若々しいデザインを採用。

走行性能もDRS（ダイナミックリアステアリング）やVDIM（ヴィークルダイナミックインテグレーテッドマネジメント）、専用チューニングのサスペンションを採用し、走りの楽しさも追求しています。

パワートレインは2.5リッターガソリンエンジン＋モーターのHEV（ハイブリッド）と306馬力を発揮する高性能なPHEV（プラグインハイブリッド）の2本立てです。

ボディサイズは全長4720mm×全幅1880mm×全高1565mm、ホイールベースは2770mmで、主力ミディアムSUV「ハリアー」に近いサイズです。

今回、そんなクラウンスポーツに一部改良が施され、PHEVの「RS」に内装色ブラックの追加のほか、全ドアのスマートエントリー化など使い勝手の向上を図っています。

また、グレードに追加された「G」は従来の「Z」の下位に位置するHEVの廉価モデルです。「クラウンスポーツのエッセンスを、手の届きやすい価格で提供する」というコンセプトの元に追加されました。

緊急時操舵支援やアダプティブハイビームシステムなど、先進機能「トヨタセーフティセンス」の一部や、渋滞時支援の「トヨタチームメイト」などがカット。

また、パワーバックドアや助手席パワーシート、シートベンチレーション、ステアリングヒーター、10スピーカー、デジタルインナーミラーなどの装備もなくし、Ｚよりも70万円も安価な価格を実現しています。

エクステリアはZと全く同じものですが、インテリアは本革シートが備わらないという大きな違いがあるものの、高級感のある上級ファブリック×合皮の上質なシートが装備され、必要にして十分な内容となっています。

そして「クラウンクロスオーバー」「クラウンセダン」に続くクラウン誕生70周年記念の特別仕様車として、「“THE 70th”」がRSとZに設定されました。

ボディカラーは歴代のクラウンを継承するイメージのバイトーン（2トーン）で、いずれもピラーより上が「プレシャスメタル」となる2色の専用色「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」「プレシャスメタル×ブラック」を設定。

特別仕様車の内装色には専用の「ブラックラスター」が採用され、クリアシフトノブ、レーザー加飾付きのインパネ、クラウン専用キー、プロジェクションカーテシイルミ、マニュアルケースは70周年記念をあらわす「THE 70th」ロゴの専用装飾付きとなります。

さらにRSには、レッドステッチの専用スポーツシート、ディンプル（滑り止め）加工の本革巻き3本スポークステアリングホイールやアルミペダルも採用され、メーカーオプションとして「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカールも用意されました。

また8月6日には、トヨタ車のサブスクを展開するKINTOが、特別仕様車「“THE 70th”」の装備を標準車にも取り付けられるアップグレードサービス「70周年UPGRADE」を開始しています。

サービス内容は、特別仕様車に採用されている「プロジェクションカーテシイルミ」、「プレミアムシフトノブ」、「サイドデカール」を後付けで装備可能としたものです。

アップグレードサービスは「UPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY」を取り扱うトヨタ販売店にて提供されます。

※ ※ ※

一部改良を行った新クラウンスポーツの価格（消費税込）は520万円から765万円。特別仕様車「“THE 70th”」は597万円から770万円です。