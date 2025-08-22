ケイト・スペード ニューヨークから新作バッグ「KSDuo」登場！多機能でおしゃれ♡

ケイト・スペード ニューヨークから、ブランドの新たな象徴となるバッグ「KSDuo（ケーエスデュオ）」が登場しました。クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグと4通りの持ち方ができ、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。上質なレザーと柔らかなファイユ素材を組み合わせたデザインは、機能性とファッション性を両立。あなたの毎日に自由なスタイルを添えてくれる存在になりそうです♡

4WAYで楽しめる多彩なスタイル

「KSDuo」は、ケイト・スペード ニューヨーク史上最も汎用性の高いバッグ。調整可能なストラップにより、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4通りで使用可能です。

長めにしてアクティブに持ったり、短めで上品に肩掛けしたり、ベルトバッグとしてカジュアルに使うこともOK。ストラップを外せばクラッチバッグとして、フォーマルシーンにも映える万能アイテムです。

骨格診断で選ぶ♡骨格診断士監修のスタイルアップブラが新登場！

カラーバリエーションとサイズ展開

展開カラーはBlack、Cinder Grey、Lime Slice、Dried Thyme、Cashew Milkの全5色。

シンプルからトレンド感あふれる色まで揃い、スタイルに合わせて選べます。サイズは22㎝ × 27㎝ × 7㎝で、コンパクトながら収納力も十分。デイリーにもお出かけにも対応できる頼れるサイズ感です。

価格と発売情報をチェック

「KSDuo Crossbody Bag」の価格は52,800円～62,700円（税込）。発売日は2025年8月21日（木）で、全国のケイト・スペード ニューヨーク直営店および公式オンラインストアにて展開されます。

上質なレザーと耐久性のあるファイユ生地を採用し、長く愛用できるクオリティも魅力です。

新しい“ヒーローバッグ”で毎日をもっと自由に

ケイト・スペード ニューヨークの「KSDuo」は、機能性とデザイン性を兼ね備えた新しい“ヒーローバッグ”。

5色のカラーバリエーションと4WAY仕様で、オンからオフまで幅広いスタイルを楽しめます。あなたのファッションに寄り添い、日常をもっと輝かせてくれる存在になりそうです♪

一つのバッグで多彩な表情を楽しんでみませんか？