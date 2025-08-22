女優有村架純（32）のマネジャーの公式Xアカウントが22日までに更新。最新ショットを公開し、大きな反響が寄せられている。

同アカウントでは「【美的10月号】本日発売です！！表紙を飾らせていただきました 表紙は3パータンありますのでぜひチェックしてください」と、美容誌「美的」の表紙を務めたことが告知された。そして「撮影後の架純氏を」とし、有村が立った状態でポーズを決めている写真をアップした。

黒のロングブーツに太ももを大胆に露出し、超ミニのショーパンはボディーにタイトに密着。お腹部分も“チラ見せ”状態で出しており、妖艶なボディーラインと抜群のスタイルが際立っている。

この投稿に対し「こんな服装初めて見たかも」「ほんとにかわいい！」「架純ちゃん美しすぎます！」「美しすぎませんか？」「かわいすぎる！！ どういうこと！！」「足長っ！」「うわぁ、まじで日本一かわいー！」「スタイルよい！ 顔もよい！」「透明感と曲線美、素敵すぎます！」「超超超超超絶きれい」「言葉を失った 素敵過ぎて」「神の傑作」「めっちゃ美脚」などと絶賛の声が集まっている。