【実話】夫の浮気発覚に驚愕する妻!?夫婦喧嘩を必死で止めようとする受験生の娘【作者に聞いた】
【漫画を読む】夫の浮気が発覚するが…!?
家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年8月現在も『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載中。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の1〜5話までをお届けするとともに、著者とフォロワーさんに本作が誕生したきっかけなどについても話を聞いた。
結婚して以来、ずっとパートをしながら家事や育児などで忙しくしていた妻。ママ友との付き合いやPTAの役員に子どもの塾のお迎え…そして今、娘の庵は高校受験のストレスで精神的に限界を迎えている。
けれど、夫は庵の志望校すら知らない状態であった。そんなある日、家に一通の大きな封筒が届き、中には夫と浮気相手の写真が何枚も入っていた。
衝撃的な写真を見た妻は、誰がこの封筒を投函したのか調べてほしいと探偵に依頼。すると探偵の男性は、『旦那様の浮気について、お調べにならなくてよろしいのですか？』と尋ねる。庵が高校受験の真っただ中の状況で、父親の浮気を知ったら庵の心が壊れてしまうと思った妻。
家族を裏切るだけでも許されないのに、こんな時期に浮気が発覚して妻も困惑。妻が浮気写真を広げながら考え事をしていると、夫がやって来て写真を見られてしまう。
すると夫は謝るどころか『そういう姑息なことしやがったのか!?』などと怒り始める。夫婦喧嘩をしていると庵がやって来てしまい、夫の浮気がバレてしまうと悟る妻。すると夫は妻の顔を思いっきり叩いて『庵に余計なこと言うな！庵は受験の大事な時期なんだぞ！』と言うではないか!?
庵は母親の前に立って手を広げ、『お父さんやめて！』と必死に抵抗する。庵の姿を見た妻は『ごめんね。勉強してたのにうるさかったわよね』と謝り、浮気のことは一切話さない。けれど、この後事態は思わぬ事態へ発展してゆく…。
――本作はどのように誕生しましたか？
フォロワーさん：私の体験を元にした作品です。このたび、家事しないと死ぬ旦那さんに描いていただき、反響の大きさに驚いています。自分の実体験がこんなに読みやすい形で漫画として描かれたことに、とてもうれしく思っています。
家事しないと死ぬ旦那さん：受験中に両親の不倫が発覚した話は非常に衝撃的でした。受験中にこんな出来事が起きたらどれほどつらかっただろうと想像し、心の中で感じながら漫画にしました。
――娘が高校受験で大変な時期に夫の浮気が発覚しましたね。この点について、家事しないと死ぬ旦那さんのご意見をお聞かせください。
家事しないと死ぬ旦那さん：浮気が発覚したこと自体、信じられない出来事でした。特に、子どもが受験という大切な時期に不倫が発覚するなんて、本当に許されないと思いました。私も数多くの体験談をフォロワー様からいただいていますが、その中でも、子どもが人生の岐路に立っている最中に、自分勝手なフォロワー様の夫に対して強い怒りを感じました。
夫は妻に浮気がバレてしまい、家族はこれからどうなっていくのか気になるところだ！家事しないと死ぬ旦那さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて。
取材協力：家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)
