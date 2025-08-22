福岡管区気象台は22日午前5時、福岡県熱中症警戒アラート第2号を発表した。福岡県では、同日は気温が著しく高く熱中症になりやすい危険な暑さになることが予想される。熱中症予防のための行動をとるよう呼びかけた。



＜熱中症予防のための行動＞

・屋内では、エアコンを適切に使用し、涼しい環境で過ごしてください。

・屋外への外出は、なるべく短時間にする、暑い時間を避けるなどを心がけてください。また、日傘や帽子を活用してください。

・屋内・屋外を問わず、こまめに水分補給・塩分補給をしてください。

・高齢者、子ども、持病のある方、からだに障害のある方、肥満の方等の熱中症になりやすい方々は、特に熱中症予防のための行動をとってください。また、身近な方からも、熱中症になりやすい方々へ、見守り・声かけをしてください。

・施設の管理者やイベント主催者等は、暑さ指数を確認の上、施設の利用者やイベント参加者等に対して、熱中症予防に関する呼びかけなどを行ってください。

［今日（22日）の日最高暑さ指数（WBGT）（予測）］宗像29、八幡30、行橋31、飯塚30、前原33、福岡32、太宰府31、添田30、朝倉31、久留米32、黒木30、大牟田31

［今日（22日）の予想最高気温］福岡34度、八幡33度、飯塚32度、久留米34度

環境省と気象庁は22日午前5時、九州で福岡、佐賀、長崎、大分の4県に同日の熱中症警戒アラートを発表した。熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための措置で、暑さ指数の値が33以上と予測された際に発表する。気温や湿度を確認し、気温が高い時間帯は外出をなるべく避けて涼しい室内で過ごし、外での運動や活動は中止または延期するよう呼びかけている。熊本県と鹿児島県奄美地方も日最高暑さ指数31以上で危険。