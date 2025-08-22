「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）

広島が横浜スタジアムで今季初のカード勝ち越し。高太一投手が７回３安打２失点で２勝目。四回にエレウリス・モンテロ内野手が２ラン、七回はサンドロ・ファビアン外野手も２ランを放ち、３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を「３」に縮めた。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−高は要所で球速も上がった。

「そうやね、ランナーを得点圏に背負ってから出力が上がるっていうのはたいしたもんだと思う。この球場で、横浜の打者は振れている打者が多い中で、このピッチングができるわけだから、自信にしてもらいたいし、打者に対して向かって行く気持ちをずっと持ち続けてほしい」

−宮崎との２０球はどんな思いで見ていた。

「宮崎が素晴らしいバッターというのは当然分かっているんだけど、あれだけずっとゾーンの中に通せるっていうのはね、ホームランを打たれた打たれなかったではなしに、そこが素晴らしい」

−打線はモンテロが口火の一発。

「モンティーね。ファビもモンティーも、彼ら２人で全打点、ほんとうに良い仕事をしてくれていると思います」

−バウアーに対して打線を組み替えて、揺さぶった。

「相手が嫌がる打線、足を使いながらって考えたので、今日のスタメンになりました」