「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアム）

広島の仲良しコンビが横浜の夜空に豪快な放物線を描いた。エレウリス・モンテロ内野手とサンドロ・ファビアン外野手が今季２度目のアベック弾。２人でチームの全得点をたたき出す活躍で、敵地でのカード勝ち越しに貢献した。４１試合ぶりの４番で３打点をマークしたモンテロは「最高な結果になったよ」と分厚い胸を張った。

０−０の四回無死一塁。まずはモンテロが試合を動かした。バウアーの内角高め１４９キロを振り抜くと打球は高々と舞い上がり、左翼席最前列に着弾。「感触はあまりよくなかった」と詰まりながらも、自慢のパワーでスタンドまで運んだ。右腕からはこれで３本目のアーチ。「配球を読めるようになってきた」と“バウアーキラー”ぶりは健在だった。

相棒も続く。２点リードで迎えた七回１死一塁では、ファビアンがバウアーのスライダーを左翼席中段へズドン。「完璧だった」と２試合連発となる１５号２ランでリードを広げた。「彼（バウアー）の独特なモーションに惑わされないよう冷静に考えていたよ」と、この日４度目の対戦で見事に打ち砕いた。

２人のアベック弾は、８月１６日・ヤクルト戦（マツダ）に次いで今季２度目。もちろんチームはどちらの試合にも勝利している。モンテロは「（アベック弾は）２回目だね」と笑顔。「これからもっと２人で打てるように頑張るよ」と腕をぶした。好調ドミニカンコンビが、チームを上位進出へ導いていく。