¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡×ÅÐ¾ì¤·¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¤Ê¤·
º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè105ÏÃ¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÊÌµïÀ¸³è¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤«¤é¿ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê»³¤Ø¸þ¤«¤¦¡£ÎÏ¶¯¤¤Â¼è¤ê¤ÇÄº¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¡¢Âç¼«Á³¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿ó¤ò»×¤¦¤Î¤Ö¡£°ìÊý¡¢¿ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»æ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¤Î¤Ö¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ç¾Î¢¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁË×Æ¬¤·¤Æ±ôÉ®¤òÆ°¤«¤¹¿ó¡£¤½¤ó¤Ê¿ó¤Î¤â¤È¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¿ó¤â¡¢¸å¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Ë¿ó¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¡¢ÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÉÁ¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤Î¤Ö¤È¿ó¡¢¶áµ÷Î¥ÊÌµïÀ¸³è¤ÏÂ³¤¯¡×¡ÖÅÐÈþ»Ò¡Ø¿ó¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿ó»³¤È¤¤¤¦»³¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àé¿Ò¤Ï³¤¤«¤é¡Ù¡×¡ÖËÜÅö¤Ë»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ª¤Î¤Ö¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Û¡¼¡×¡ÖåºÎï¡£¤É¤³¤Î»³¡©¡×¡Ö¥Ü¥±¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÇúÃÂ¤«¡©¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÍè¤ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÃÂÀ¸¥Õ¥é¥°¤ä¤í¡ª¡×¡Ö»³¤Ç¥ä¥Ã¥Û¡¼!¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ü¥±¡Á!!¶«¤Ö¤Î¤ÖºÇ¹âw¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÄª¤Á¤ã¤óÎôÅù´¶¤Î²ô¤À¤Ê¡Ä¡Äµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Î¶ìÇº¤½¤ê¤ã¤¢¤ë¤è¤Ê¡¡º£Æü¤Ï¤¿¤Ã¤¹¤¤¤Î¿ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¾¡×¡Ö¤¢¤¡¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¤Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¢¡ªº£ÆüOP¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¯¤ë²ó¤À¡ª¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎºÇ½ÅÍ×²ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÇÛ¤ëÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¤¤¿¡¼¡×¡Öº£Æü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤·¤«¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ëµã¤¯¡×¡Ö¸¶·¿¤Ï¥ä¥à¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÄ«¥É¥é112ºîÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢Ì¡²è²È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡ÊËÜÌ¾¡¦ÌøÀ¥¿ó¡Ë¤µ¤ó¤È¾®¾¾Äª¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢ÀïÁ°¡¢ÀïÃæ¡¢Àï¸å¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£