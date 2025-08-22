Image: Heide Pinkall / Shutterstock.com

かわいらしいそばかすが特徴的なぬいぐるみ、モンチッチ。

どのご家庭にも一人はいるのではないでしょうか。え？ いない？ おかしいな、僕の実家にはずっといます。ニコニコして、階段のところで指をしゃぶっていますよ。

いつ見ても若々しいモンチッチなんですが、実は2024年で生誕50周年を迎えました。おめでとうございます。意外とベテランなんですね。今は51歳ってことですか。見えないですねー。

なんか最近、ドラッグストアや雑貨屋さんなどででモンチッチ見かけるなーと思っていたら、そういうことだったんですね。日本全体がお祝いムードってことでしょう。

で、50周年を記念して、サンスター文具からモンチッチの文具・雑貨がたくさん発売されました。

パタパタメモ

Image: サンスター文具

台紙をパタパタと広げて使える、ブックタイプのメモです。ちなみに男の子は「モンチッチくん」、女の子は「モンチッチちゃん」です。お値段各550円です。

スクエアサガラ刺繍ポーチ

Image: サンスター文具

タータンチェックがかわいらしいポーチです。バッグに入れやすいミニサイズ。ちょっとした小物入れにいいですね。お値段は各2,090円。

カラビナ付ふわミニポーチ

Image: サンスター文具

カラビナ付きの小さめポーチ。バッグにぶら下げておけば、モンチッチたちと一緒にお出かけしている気分が味わえます。クマとチムたんもいますよ。お値段各1,870円。

ぬいぐるみ巾着

Image: サンスター文具

個人的にイチ押しがこちら。ふわふわ質感の巾着です。どちらにしようか迷っちゃうなー。よーし、両方買っちゃえ！ お値段各1,980円です。

付箋メモ5C

Image: サンスター文具

オフィスでもモンチッチたちと一緒に過ごしたいという方は、付箋はいかがでしょうか。こちら、好きな柄から使えるタイプとなっています。お値段は各605円。

スクエアリングノート

Image: サンスター文具

ノートもありますよ。リングタイプでパタンと開きます。このタイプ、なんとなくノスタルジックですね。お値段各660円。お子さんにいいかも。

このほかにも、小さいサイズのメモ「メモミニ」や、「ぷっくりシール」「ミニステッカー」「クリアファイル5P」「ミラーステッカー」などもあります。気になる方はホームページをチェック！ 自分用とプレゼント用と保存用の3つずつ買いましょう。

Source: サンスター文具