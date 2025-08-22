そのままだけじゃない！ひと手間でおいしい「ミニトマト」の食べ方
そのままパクっと食べられ、便利でおいしいミニトマト。でも、たまにはちょっと違う食べ方もしてみたいですよね。どんな食べ方があるんだろう…？ ということで、クックパッドスタッフが試してみました！
「ミニトマト」にひと手間かけたらさらにおいしくなった
レンジで手軽に作れるセミドライトマト、カラフルミニトマトを使った甘酸っぱいマリネやジャムに挑戦してみました！
うまみ凝縮！セミドライトマト
1. 半分に切ってレンジでチン
2. 15分程度で完了！少し焦げてしまいました…
3. オリーブオイルと塩に漬けたら、できあがり！
4. このセミドライトマトでパスタを作りました
水分が飛んで、ぎゅ〜っと濃厚な味わいに！ レンジだけでできるので、ミニトマトがたくさんあるときに作りたい一品です。ドライトマトを活用したレシピも豊富なので、作っておくといろいろ楽しめそうです。
甘酸っぱい！ハニーマリネ
1. とってもかわいいカラフルミニトマト
2. 熱湯にさっと10秒くぐらせて
3. すぐに氷水につけると
4. ツルンと皮がむけて気持ちいい！
5. マリネ液に漬けて完成です
「マリネにしてもかわいいかも」と思い挑戦！ やわらかな食感とハチミツレモンの甘酸っぱさがやみつきに。湯むきは楽しかったけど、時間がないときは皮付きのままでも作れるようです。
おすすめレシピ
濃厚であま〜い！ジャム
1. 湯むきします。爪楊枝で刺しておくとむきやすい！
2. ツルンとむいたら、半分にカット
3. 砂糖とレモン汁を混ぜてレンジに
4. まだサラサラしてトマトソースのようですが…
5. 冷えたらドロっとジャム状に
6. パンに塗っていただきました！
おすすめレシピ
これは…驚くほどのおいしさ！ ぎゅぎゅっと凝縮したトマトの旨みと甘み、それに爽やかな酸味が最高でした。ミニトマトが苦手な人でもきっと気に入るはずです。