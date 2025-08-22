日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2927（+23.0 +0.79%）
ホンダ 1678（+8.5 +0.51%）
三菱ＵＦＪ 2270（+15.5 +0.69%）
みずほＦＧ 4808（+35 +0.73%）
三井住友ＦＧ 4098（+15 +0.37%）
東京海上 6449（+24 +0.37%）
ＮＴＴ 164（+1.0 +0.61%）
ＫＤＤＩ 2659（-3.5 -0.13%）
ソフトバンク 243（+0.7 +0.29%）
伊藤忠 8135（+25 +0.31%）
三菱商 3220（+5 +0.16%）
三井物 3337（+15 +0.45%）
武田 4543（+10 +0.22%）
第一三共 3754（+44 +1.19%）
信越化 4567（-37 -0.80%）
日立 4137（+31 +0.75%）
ソニーＧ 4100（+6 +0.15%）
三菱電 3676（0 0.00%）
ダイキン 19868（-77 -0.39%）
三菱重 3840（+33 +0.87%）
村田製 2386（-4.5 -0.19%）
東エレク 20468（+48 +0.24%）
ＨＯＹＡ 19395（+75 +0.39%）
ＪＴ 4813（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1988（+0.5 +0.03%）
ファストリ 48728（-102 -0.21%）
リクルート 8903（+8 +0.09%）
任天堂 13722（+37 +0.27%）
ソフトバンクＧ 14687（+97 +0.66%）
キーエンス（普通株） 56513（-7 -0.01%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2927（+23.0 +0.79%）
ホンダ 1678（+8.5 +0.51%）
三菱ＵＦＪ 2270（+15.5 +0.69%）
みずほＦＧ 4808（+35 +0.73%）
三井住友ＦＧ 4098（+15 +0.37%）
東京海上 6449（+24 +0.37%）
ＮＴＴ 164（+1.0 +0.61%）
ＫＤＤＩ 2659（-3.5 -0.13%）
ソフトバンク 243（+0.7 +0.29%）
伊藤忠 8135（+25 +0.31%）
三菱商 3220（+5 +0.16%）
三井物 3337（+15 +0.45%）
武田 4543（+10 +0.22%）
第一三共 3754（+44 +1.19%）
信越化 4567（-37 -0.80%）
日立 4137（+31 +0.75%）
ソニーＧ 4100（+6 +0.15%）
三菱電 3676（0 0.00%）
ダイキン 19868（-77 -0.39%）
三菱重 3840（+33 +0.87%）
村田製 2386（-4.5 -0.19%）
東エレク 20468（+48 +0.24%）
ＨＯＹＡ 19395（+75 +0.39%）
ＪＴ 4813（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 1988（+0.5 +0.03%）
ファストリ 48728（-102 -0.21%）
リクルート 8903（+8 +0.09%）
任天堂 13722（+37 +0.27%）
ソフトバンクＧ 14687（+97 +0.66%）
キーエンス（普通株） 56513（-7 -0.01%）