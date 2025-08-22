日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2927（+23.0　+0.79%）
ホンダ　1678（+8.5　+0.51%）
三菱ＵＦＪ　2270（+15.5　+0.69%）
みずほＦＧ　4808（+35　+0.73%）
三井住友ＦＧ　4098（+15　+0.37%）
東京海上　6449（+24　+0.37%）
ＮＴＴ　164（+1.0　+0.61%）
ＫＤＤＩ　2659（-3.5　-0.13%）
ソフトバンク　243（+0.7　+0.29%）
伊藤忠　8135（+25　+0.31%）
三菱商　3220（+5　+0.16%）
三井物　3337（+15　+0.45%）
武田　4543（+10　+0.22%）
第一三共　3754（+44　+1.19%）
信越化　4567（-37　-0.80%）
日立　4137（+31　+0.75%）
ソニーＧ　4100（+6　+0.15%）
三菱電　3676（0　0.00%）
ダイキン　19868（-77　-0.39%）
三菱重　3840（+33　+0.87%）
村田製　2386（-4.5　-0.19%）
東エレク　20468（+48　+0.24%）
ＨＯＹＡ　19395（+75　+0.39%）
ＪＴ　4813（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　1988（+0.5　+0.03%）
ファストリ　48728（-102　-0.21%）
リクルート　8903（+8　+0.09%）
任天堂　13722（+37　+0.27%）
ソフトバンクＧ　14687（+97　+0.66%）
キーエンス（普通株）　56513（-7　-0.01%）