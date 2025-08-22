シカゴ連銀総裁 サービスインフレ急上昇は一時的だと期待、9月会合はライブに シカゴ連銀総裁 サービスインフレ急上昇は一時的だと期待、9月会合はライブに

シカゴ連銀総裁 サービスインフレ急上昇は一時的だと期待、9月会合はライブに



シカゴ連銀のグールズビー総裁は、最近のインフレ指標の一部は予想よりもいい結果を示しているものの、1つの「危険」なデータは急上昇している。ただ、この危険なデータの上昇は一時的だと期待していると語った。



グールズビー総裁は、予想よりも穏やかなインフレ報告をいくつか受けている。最新のインフレ報告では関税の影響ではない部門のサービスインフレが急上昇し始めたことが分かったが、これは一時的なものだと期待している。9月会合はライブになるだろう、中央銀行は政治的介入からの独立が重要だと付け加えた。

