【40までにしたい10のこと 第8話】慶司、上司としての雀見つめ直す
【モデルプレス＝2025/08/22】俳優の風間俊介が主演を務めるテレビ東京系「40までにしたい10のこと」（毎週金曜深夜24時12分〜）の第8話が、22日に放送される。
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
40歳目前の上司・十条雀（風間）が、10歳年下の部下・田中慶司（庄司浩平）と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBL。年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた物語を連続ドラマ化する。
同棲中の彼氏とのすれ違いが増え、悩みを抱える茜（高山璃子）。同僚の慶司（庄司浩平）や田中（平井亜門）と飲みに行くも気分は晴れない。普段通りを装う茜だったが、担当するプレゼン資料にミスが発覚してしまう。
「大大丈です」と強がる茜に対し、「大丈夫じゃないよな」と優しく電話で話す雀（風間俊介）。出張先から遠隔で指示を送りながらチーム一丸でこの危機に立ち向かう。雀の上司としての姿を慶司は見つめ直すのだが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
◆「40までにしたい10のこと」第8話あらすじ
