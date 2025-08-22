¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ø¤ÎÌó700²¯±ß»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¤òÌµ¸ú¤Ë¡¡NY¹µÁÊºÛÈ½½ê
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¿åÁý¤·¤·¡¢ÉÔÅö¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½700²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï»ÙÊ§¤¤¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤òÉÔÀµ¤Ë¿åÁý¤·¤·¡¢ÍÍø¤Ê¾ò·ï¤ÇÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎºÛÈ½½ê¤¬¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½700²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤¬¹µÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï21Æü¡¢ÉÔÀµ¤Î»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²á¾ê¤ÊÈ³¶â¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¸ú¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê¡ÈËâ½÷¼í¤ê¡É¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÛÈ½¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÊ¤¨¤ò¤ª¤³¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î»ÊË¡Ä¹´±¤Ï¡Ö¾åµé¿³¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£