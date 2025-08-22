パナソニック、高級炊飯器「おどり炊き」のごはんを試食できるイベント「食べ比べ亭」を開催
パナソニックは9月4日の東京会場を皮切りに、最新の「おどり炊き」を搭載した炊飯器で炊いたごはんの試食体験イベント「食べ比べ亭」を、全国7都市で開催する。いずれの会場も入場無料。
今回開催される「食べ比べ亭」では、「おどり炊き」で炊いた粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供するほか、2種類以上のごはんの食べ比べも予定している（食べ比べの内容は会場により異なる。また、1食のみの提供となる場合がある）。
会場および日程は以下の通り。
○東京：9月4〜7日 食べ比べ亭（新宿高島屋1階JR口特設会場）
○札幌：9月13〜14日 さっぽろオータムフェス（大通公園 大通6丁目会場）
○大阪：9月19〜23日 テレビ大阪YATAIフェス！2025（花博記念公園 鶴見緑地 大芝生）
○福岡：10月11〜12日 RKBカラフルフェス2025〜ミライにつなぐ秋まつり〜（RKB放送会館・福岡タワー周辺）
○名古屋：10月18〜19日 名古屋まつり（久屋大通公園）
○広島：10月25〜26日 ひろしまフードフェスティバル2025（広島城＋周辺エリア）
○新潟：11月22〜24日 ながおか米の陣2025（アオーレ長岡）
パナソニックが9月に発売する最新の可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズは、釜の中のお米の状態を見極める「ビストロ匠技AI」の精度が向上し、高速交互対流IHと急減圧によって激しい沸騰を起こすことで、お米をおどらせて1粒1粒をしっかり加熱する「おどり炊き」が進化している。
●粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供
今回開催される「食べ比べ亭」では、「おどり炊き」で炊いた粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供するほか、2種類以上のごはんの食べ比べも予定している（食べ比べの内容は会場により異なる。また、1食のみの提供となる場合がある）。
○東京：9月4〜7日 食べ比べ亭（新宿高島屋1階JR口特設会場）
○札幌：9月13〜14日 さっぽろオータムフェス（大通公園 大通6丁目会場）
○大阪：9月19〜23日 テレビ大阪YATAIフェス！2025（花博記念公園 鶴見緑地 大芝生）
○福岡：10月11〜12日 RKBカラフルフェス2025〜ミライにつなぐ秋まつり〜（RKB放送会館・福岡タワー周辺）
○名古屋：10月18〜19日 名古屋まつり（久屋大通公園）
○広島：10月25〜26日 ひろしまフードフェスティバル2025（広島城＋周辺エリア）
○新潟：11月22〜24日 ながおか米の陣2025（アオーレ長岡）
パナソニックが9月に発売する最新の可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズは、釜の中のお米の状態を見極める「ビストロ匠技AI」の精度が向上し、高速交互対流IHと急減圧によって激しい沸騰を起こすことで、お米をおどらせて1粒1粒をしっかり加熱する「おどり炊き」が進化している。