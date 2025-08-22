パナソニック、最新の炊飯器で炊いたごはんを試食できるイベント「食べ比べ亭」を全国7都市にて順次開催

　パナソニックは9月4日の東京会場を皮切りに、最新の「おどり炊き」を搭載した炊飯器で炊いたごはんの試食体験イベント「食べ比べ亭」を、全国7都市で開催する。いずれの会場も入場無料。

●粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供



　今回開催される「食べ比べ亭」では、「おどり炊き」で炊いた粒立ちがよく、ふっくらと甘みのあるごはんを提供するほか、2種類以上のごはんの食べ比べも予定している（食べ比べの内容は会場により異なる。また、1食のみの提供となる場合がある）。

　会場および日程は以下の通り。

○東京：9月4〜7日　食べ比べ亭（新宿高島屋1階JR口特設会場）

○札幌：9月13〜14日　さっぽろオータムフェス（大通公園 大通6丁目会場）

○大阪：9月19〜23日　テレビ大阪YATAIフェス！2025（花博記念公園 鶴見緑地 大芝生）

○福岡：10月11〜12日　RKBカラフルフェス2025〜ミライにつなぐ秋まつり〜（RKB放送会館・福岡タワー周辺）

○名古屋：10月18〜19日　名古屋まつり（久屋大通公園）

○広島：10月25〜26日　ひろしまフードフェスティバル2025（広島城＋周辺エリア）

○新潟：11月22〜24日　ながおか米の陣2025（アオーレ長岡）

　パナソニックが9月に発売する最新の可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズは、釜の中のお米の状態を見極める「ビストロ匠技AI」の精度が向上し、高速交互対流IHと急減圧によって激しい沸騰を起こすことで、お米をおどらせて1粒1粒をしっかり加熱する「おどり炊き」が進化している。