ÌÔ½ë¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àËÜµòÃÏ¤ÇÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¤Î»Ñ¡¢ºÇ½ªÈ×¤Î¡ÈµÕ½±¡É¤Ë´üÂÔ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2·³ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½ë¤¤¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢±êÅ·²¼¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ÆÆâÌî¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥êÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£º¸ÏÆÊ¢ÄË¤À¤Ã¤¿º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤È¤È¤â¤Ë12Æü¤Ë2·³Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£¤·¤«¤·¡¢º£µÜ¤¬19Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç·ª¸¶¤Ï¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¼ã¼ê¤ò³èµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¡¢ÉáÄÌ¡£1·³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é·òÂÀ¤µ¤ó¡Êº£µÜ¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬À¼½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿¤¬¡¢1·³2·³¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Íê¤â¤·¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¹¥ÂÇ¼Ô¤¬»îÎý¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Î¾ã¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢»°ÎÝ¤ÏÌîÂ¼Í¦¤ä¥À¥¦¥ó¥º¤¬¼ç¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡£9·î¤ËÂçË½¤ì¤·¤Æ·î´ÖMVP¤ò¼è¤ê¡ÈºÇ¸å¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡Ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡Ë¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ª¸¶¤â¤½¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤À¡£¡Ö¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È½ÐÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¿·¤¿¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤êºÇ½ªÈ×¤Î¡ÈµÕ½±¡É¤Ë´üÂÔ¤À¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦ÌÚ²¼¡¡Âç°ì¡Ë