21日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−巨人』で解説を務めた山本昌氏が、ヤクルトのアンダースロー・下川隼佑投手について言及した。

プロ入り2度目の一軍登板となった下川は、1−6の6回から登板すると、2回・31球を投げ、0被安打、3奪三振、無失点のパーフェクトリリーフ。

山本氏は下川について「相当出所低いですよ。例えが正確かどうかわかりませんが、ロッテで活躍した渡辺俊介さんに似ていますね。相当渡辺俊介投手のビデオや映像で確認したというのがわかりますね。それくらい低いです」と分析。

山本氏は「小気味がいいですね。ボールに力があってストライクがあるだけで、アンダースローは需要がある。十分需要があるんじゃないですか。左バッター対策のボールをひとつ覚えたら十二分に戦力になると思いますね」と評価し、「スライダー、カーブがあるので、逆に曲がるボール」と指摘。

さらに山本氏は「シンカー系のボールが上手じゃない。じゃあ高津監督に習いなさいというところですね。まだ喋れないのかなあ」と、“シンカーの習得”を促していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）