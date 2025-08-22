「クラブは容認せざるを得ない状況」日本人選手の海外移籍ラッシュはなぜ起きているのか。フットボールエージェントに訊いた市場のリアル「世界的に見れば…」

「クラブは容認せざるを得ない状況」日本人選手の海外移籍ラッシュはなぜ起きているのか。フットボールエージェントに訊いた市場のリアル「世界的に見れば…」